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    Моуринью – о финале ЛЧ: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» подходят к игре как гиганты, абсолютно уверенные в предстоящем разгроме соперника»

    Двукратный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча текущего розыгрыша турнира между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

    «Я всегда говорю, что команда, с которой на пути к финалу произошло что-то экстраординарное, имеет небольшое преимущество. Этот матч удивителен тем, что обе команды прошли невероятный путь. Они подходят к игре как гиганты, абсолютно уверенные в предстоящем разгроме соперника. Это будет финал, в котором оппоненты будут считать, что трофей уже у них», – сказал Моуринью.

    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
    • Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию финального поединка.

    Источник: Metro

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5312

      mihail200606 5 часов назад

      Ну насчет разгрома это маур преувеличил.. Навряд ли разница в счёте будет больше 1 мяча..

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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 > mihail200606 1 час назад

      Это неизвестно. Финал может быть каким угодно, не берусь вообще что-либо прогнозировать.

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