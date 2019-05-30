Моуринью – о финале ЛЧ: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» подходят к игре как гиганты, абсолютно уверенные в предстоящем разгроме соперника»

Ну насчет разгрома это маур преувеличил.. Навряд ли разница в счёте будет больше 1 мяча..
Двукратный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча текущего розыгрыша турнира между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
«Я всегда говорю, что команда, с которой на пути к финалу произошло что-то экстраординарное, имеет небольшое преимущество. Этот матч удивителен тем, что обе команды прошли невероятный путь. Они подходят к игре как гиганты, абсолютно уверенные в предстоящем разгроме соперника. Это будет финал, в котором оппоненты будут считать, что трофей уже у них», – сказал Моуринью.
- Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
- Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию финального поединка.