Петров может перейти из «Краснодара» в «Зенит»

«Зенит» летом может подписать правого защитника «Краснодара» Сергея Петрова, сообщает «Спорт день за днем».

У футболиста 30 июня истекает контракт с краснодарским клубом, поэтому он может достаться питерцам бесплатно.

«Зенит» видит в Петрове замену для Александра Анюкова, который близок к завершению карьеры.