Петров может перейти из «Краснодара» в «Зенит»

Если так случится, то жалко, игрок полезный и трудяга. В недавнем видеоинтервью заявлял, что никуда не собирается.
«Зенит» летом может подписать правого защитника «Краснодара» Сергея Петрова, сообщает «Спорт день за днем».
У футболиста 30 июня истекает контракт с краснодарским клубом, поэтому он может достаться питерцам бесплатно.
«Зенит» видит в Петрове замену для Александра Анюкова, который близок к завершению карьеры.
- 28-летний защитник – воспитанник «Зенита».
- В сезоне-2018/19 Петров сыграл 33 матча в составе «Краснодара», забил один гол и сделал четыре результативные передачи.