Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Петров может перейти из «Краснодара» в «Зенит»

    «Зенит» летом может подписать правого защитника «Краснодара» Сергея Петрова, сообщает «Спорт день за днем».

    У футболиста 30 июня истекает контракт с краснодарским клубом, поэтому он может достаться питерцам бесплатно.

    «Зенит» видит в Петрове замену для Александра Анюкова, который близок к завершению карьеры.

    • 28-летний защитник – воспитанник «Зенита».
    • В сезоне-2018/19 Петров сыграл 33 матча в составе «Краснодара», забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:17
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2574

      владимир миронов 50 минут назад

      Если так случится, то жалко, игрок полезный и трудяга. В недавнем видеоинтервью заявлял, что никуда не собирается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 1 час назад

      странно почему не переподписывают, мешок не спит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      MaxKlim 2 часа назад

      Если Зенит возьмет этого игрока, то на скамье потухнет он. Очередной ненужный трансфер

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4359

      BRO_football 4 часа назад

      Вариант с Фернандесом из ЦСКА уже отмели?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1440

      TOL47 > BRO_football 4 часа назад

      Не срослось

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6019

      Вомбат > TOL47 1 час назад

      Неправда. Факт переговоров по Фернандесу был официально опровергнут пресс-службой Зенита. Это была выдумка из серии "очередной бред про Зенит". По Петрову опровержения нет, хотя новость муссируется давно и никаких договоренностей о недопустимости переманивания игроков (которые есть у Зенита с ЦСКА) между клубами нет. Так что вполне верятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Spirit_78 5 часов назад

      Думаю, он бы и сам был не против вернуться домой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      altezzik 5 часов назад

      Вообще в Краснодаре со многими не продлевают контракты... уже не первое трансферное окно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      Ковастер 5 часов назад

      В команде Краснодар, Петров был всегда полезным , работоспособным и выносливым игроком. Особой техникой не отличался, но всегда боролся до конца и старался успеть вернуться на своё место. По какой причине не продлил контракт??? Это наверняка решалось в тренерском штабе. Возможно Зенит следит давно за ним, и предлагает более выгодные условия. В любом случае ,,, жаль- игрок с паспортом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 5 часов назад

      бесплатно? это плохо для Краснодара.
      есть время продлить контракт или там уже всё решено?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1720

      Черкизовский Кот 5 часов назад

      Замена Анюкову - это значит в качестве подменщика Смольникова. Лучше для Петрова - оставаться в Краснодаре, где в него верят, и откуда он попал в сборную.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball > Черкизовский Кот 5 часов назад

      Ты уверен, что он слабее Смольникова ? Я - нет. А под заменой подразумевалось, что должно быть минимум 2 игрока в хорошей команде на одну позицию.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV > ItalianFootball 1 час назад

      а краснодар не хорошая стало быть? ах да не газовая

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +662

      ДВС > Вальдемар IV 4 минуты назад

      Контракт заканчивается и Краснодару он видать не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3852

      Агасфер 6 часов назад

      Бедолага...Ну разве что домой,на пенсию!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru