«Атлетико» может заплатить «Барселоне» 35 миллионов за Семеду

Чисто интересно, а кто тогда будет справа у барсы? Деревянный роберто, который ничего не может ( забивать псж не считается)?!
«Атлетико» проявляет интерес к правому защитнику «Барселоны» Нельсону Семеду.
По информации Marca, чтобы заполучить 25-летнего футболиста, мадридцам придется предложить каталонскому клубу не менее 35 миллионов евро. «Барселоне» уже поступило предложение от другой команды в районе этой суммы, и так как португалец был приобретен за аналогичную стоимость, каталонцы вряд ли рассмотрят предложения ниже этого показателя.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассматривает Семеду как замену 34-летнему Хуанфрану. Отступные за игрока «Барселоны» составляют 100 миллионов евро.
- Семеду перешел в каталонский клуб из «Бенфики» в 2017 году.
- В сезоне-2018/19 защитник провел за «Барселону» 46 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.