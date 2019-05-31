«Атлетико» может заплатить «Барселоне» 35 миллионов за Семеду

«Атлетико» проявляет интерес к правому защитнику «Барселоны» Нельсону Семеду.

По информации Marca, чтобы заполучить 25-летнего футболиста, мадридцам придется предложить каталонскому клубу не менее 35 миллионов евро. «Барселоне» уже поступило предложение от другой команды в районе этой суммы, и так как португалец был приобретен за аналогичную стоимость, каталонцы вряд ли рассмотрят предложения ниже этого показателя.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассматривает Семеду как замену 34-летнему Хуанфрану. Отступные за игрока «Барселоны» составляют 100 миллионов евро.