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    «Атлетико» может заплатить «Барселоне» 35 миллионов за Семеду

    «Атлетико» проявляет интерес к правому защитнику «Барселоны» Нельсону Семеду.

    По информации Marca, чтобы заполучить 25-летнего футболиста, мадридцам придется предложить каталонскому клубу не менее 35 миллионов евро. «Барселоне» уже поступило предложение от другой команды в районе этой суммы, и так как португалец был приобретен за аналогичную стоимость, каталонцы вряд ли рассмотрят предложения ниже этого показателя.

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассматривает Семеду как замену 34-летнему Хуанфрану. Отступные за игрока «Барселоны» составляют 100 миллионов евро.

    • Семеду перешел в каталонский клуб из «Бенфики» в 2017 году.
    • В сезоне-2018/19 защитник провел за «Барселону» 46 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 01:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1438

      SarJr 4 часа назад

      Чисто интересно, а кто тогда будет справа у барсы? Деревянный роберто, который ничего не может ( забивать псж не считается)?!

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