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    «Челси» согласился расторгнуть контракт с Сарри. В выходные тренер прилетит в Турин

    «Челси» согласился расторгнуть контракт с главным тренером Маурицио Сарри, чтобы он присоединился к «Ювентусу».

    Специалист уже заказал частный рейс до Турина на субботу или воскресенье.

    Сегодня агент 60-летнего итальянца провел встречу с директором лондонцев Мариной Грановской, после чего с ней лично встретился Сарри и подтвердил свое намерение покинуть клуб.

    Последнее слово остается за владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, но, считается, что решение уже принято.

    Так как на протяжении всего времени Сарри поддерживал хорошие отношения с английским клубом, ему будет разрешено уйти без уплаты отступных «Ювентусом» в размере 6 миллионов евро.

    Сарри согласовал с туринцами соглашение с зарплатой 7 миллионов евро в год.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball 5 часов назад

      Мда, запахло жаренным.

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      Рейтинг: +384

      Portoz 6 часов назад

      шляпа какая-та

      0
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      Рейтинг: +82

      k2-91 7 часов назад

      Сарри построил яркий и атакующий Наполи, думаю Юве надоело играть от обороны, имея превосходство по составу над всей Серией А. Но как-то с Челси непонятно получилось, вроде результат положительный и 3-е место в АПЛ и победа ЛЕ. Но в тоже время, после 2-3 месяцев, все знали как противостоять Челси, закрыли Жоржиньо и всё, плана "Б" нету у Челси.

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      Рейтинг: +92

      Dosya85 > k2-91 1 час назад

      Вот это мне в нем не нравится. Такое ощущение что не руководит командой во время игры.

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      Рейтинг: +877

      Dizayner 8 часов назад

      конечно заранее что-то говорить нет смысла, но неужели сарри это тот коуч, который приведет к победе в лч?

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      Рейтинг: +652

      IVANRUS777 > Dizayner 7 часов назад

      Всякое может быть) Может действительно фишка Сарри окажется в завоевании еврокубков. И Юве возьмёт долгожданную ЛЧ!

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      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball > Dizayner 5 часов назад

      Жестко. Но кто еще из вариантов ? Правильно, никого не осталось. Дешама только если ломать, но в него я как-то не верю.

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      Рейтинг: +642

      Борат 15 часов назад

      Вот старый хрыч! Попёрло ему под старость лет))) еврокубок взял, теперь серию А брать будет))

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