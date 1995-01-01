«Челси» согласился расторгнуть контракт с Сарри. В выходные тренер прилетит в Турин

«Челси» согласился расторгнуть контракт с главным тренером Маурицио Сарри, чтобы он присоединился к «Ювентусу».

Специалист уже заказал частный рейс до Турина на субботу или воскресенье.

Сегодня агент 60-летнего итальянца провел встречу с директором лондонцев Мариной Грановской, после чего с ней лично встретился Сарри и подтвердил свое намерение покинуть клуб.

Последнее слово остается за владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, но, считается, что решение уже принято.

Так как на протяжении всего времени Сарри поддерживал хорошие отношения с английским клубом, ему будет разрешено уйти без уплаты отступных «Ювентусом» в размере 6 миллионов евро.

Сарри согласовал с туринцами соглашение с зарплатой 7 миллионов евро в год.