Дивеев: «Самая страшная травма была в детстве. В травмпункте сказали: «Ты дурак? Как с переломом играл?»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о том, как получил сотрясение мозга в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) и о самой страшной травме в карьере.

В игре с железнодорожниками россиянин столкнулся головами со своим одноклубником Якой Бийолом, после чего покинул поле на носилках.

– С поля в Черкизово вас унесли на носилках. Сотрясение мозга – самая страшная травма в карьере?

– О, нет. Самая страшная была в детстве. Я полчаса отыграл со сломанной ногой! Неудачно скользнул по газону, после матча приехал в больницу – трещина. Нога дико опухла, еле бутсу снял. Мне в травмпункте говорят: «Ты дурак, что ли? Как с переломом играл?» А у нас замен не было, так что вариантов других не оставалось.

Как все случилось с «Локомотивом», не помню. Ни боли, ни того, как за лицо окровавленный держусь. Ничего. Помню только, как доктор спрашивает: «Как наши играют?» «0:0», – отвечаю. «Кто у нас забил?» Я обрадовался, думал, выигрываем. «А у них кто?» Минут через 20 только вспомнил, как Хеведес и Чалов забивали.

Док еще спросил напоследок: «Помнишь, кто я такой?» «Ты – док!» – отвечаю. Ну хоть это сразу сказал.

– Кто виноват в эпизоде?

– Я, конечно. Должен был Бийолу голосом сказать «Первый!». А я как всегда молчу рыбой… Получил по заслугам. В подсказе тоже прибавлять нужно. Хоть с микрофоном на поле выходи.

Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды в январе. Сегодня москвичи выкупили его у башкирского клуба.

В сезоне-2018/19 защитник провел за ЦСКА 10 матчей.

ЦСКА выкупил у «Уфы» Дивеева и подписал с ним пятилетний контракт