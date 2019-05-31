Робертсон – перед финалом ЛЧ: «Многим казалось, что мы заслуживаем победы в АПЛ. Но «Сити» был немного лучше»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон дал интервью перед завтрашним финалом Лиги чемпионов.

«Хорошее выступление в сезоне – гарантия на победу в Лиге чемпионов? Мне это уже говорили, но мы еще ничего не заслужили.

Это доказал сезон Премьер-лиги. Многим казалось, что команда, набравшая 97 очков, заслужила чемпионство. Но «Манчестер Сити» набрал 98. Они были немного лучше нас в концовке сезона.

Мы не собираемся выходить на поле и думать, что уже заслужили победу только из-за этих 97-ми очков. Это было бы глупо», – цитирует шотландца The Guardian.