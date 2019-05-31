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    Робертсон – перед финалом ЛЧ: «Многим казалось, что мы заслуживаем победы в АПЛ. Но «Сити» был немного лучше»

    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон дал интервью перед завтрашним финалом Лиги чемпионов.

    «Хорошее выступление в сезоне – гарантия на победу в Лиге чемпионов? Мне это уже говорили, но мы еще ничего не заслужили.

    Это доказал сезон Премьер-лиги. Многим казалось, что команда, набравшая 97 очков, заслужила чемпионство. Но «Манчестер Сити» набрал 98. Они были немного лучше нас в концовке сезона.

    Мы не собираемся выходить на поле и думать, что уже заслужили победу только из-за этих 97-ми очков. Это было бы глупо», – цитирует шотландца The Guardian.

    • Во втором сезоне за «Ливерпуль» Робертсон отдал 13 ассистов в 47 матчах.
    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится 1 июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

    Источник: The Guardian

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    31.05.2019 19:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 7 часов назад

      вот это правильный настрой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 18 часов назад

      Удачи парни! оставьте все силы на поле, но выиграйте!

      2
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