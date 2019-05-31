Немецкий журналист: «Определенно, стадион «Зенита» выделяется. Это уникальная арена»

Немецкий журналист, продюсер документального фильма «Россия с неба» Фредди Реккенхаус рассказал, какой из российских стадионов впечатлил его больше всего.

– По ходу съeмок своего фильма вы посетили несколько российских арен. Какая запомнилась вам больше других?

– Определeнно, стадион в Санкт-Петербурге выделяется. Это уникальная арена, по своему уровню сопоставимая с европейскими аналогами. Кроме того, на ней очень хорошая атмосфера, прекрасное расположение рядом с рекой. Впечатляет и технология, позволяющая выносить газон на солнечный свет, чтобы увеличить его рост. Я бывал и на «Петровском», поэтому могу отметить, что между ними огромная разница.

– Какие-то ещe?

– «Казань Арена» также очень хороша. Всегда непросто вместить большой спортивный объект в городскую планировку. В Сочи не выступает команда топ-уровня, поэтому здесь сложно проводить параллели.

Как правило, с появлением новых стадионов значительно улучшаются и результаты команд. И мы это видим на примере «Краснодара». Иногда на это требуется несколько лет, а иногда успех приходит сразу.

– Насколько неожиданно для вас как для журналиста, много лет интересующегося футболом, что российская команда по итогам сезона стала одной из самых посещаемых в Европе?

– Данный показатель всегда зависит от вместимости. Например, у нас в Дортмунде самый большой стадион в Германии – на 82 тысячи мест. А средняя посещаемость местной «Боруссии» в Бундеслиге составляет больше 80 тысяч человек. Такие цифры возможны только благодаря тому, что арена это позволяет.

Средний показатель «Зенита» – около 50 тысяч. Это тоже очень хорошо. К тому же всегда требуется время, чтобы люди начали ходить на трибуны. Очевидно, успехи команды в последние годы сыграли немаловажную роль в этом вопросе. Кроме того, люди чувствуют себя на «Газпром Арене» комфортно, в том числе с точки зрения безопасности.

Сезон РПЛ стал рекордным по посещаемости. «Зенит» – самый посещаемый клуб