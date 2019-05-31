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    Немецкий журналист: «Определенно, стадион «Зенита» выделяется. Это уникальная арена»

    Немецкий журналист, продюсер документального фильма «Россия с неба» Фредди Реккенхаус рассказал, какой из российских стадионов впечатлил его больше всего.

    – По ходу съeмок своего фильма вы посетили несколько российских арен. Какая запомнилась вам больше других?

    – Определeнно, стадион в Санкт-Петербурге выделяется. Это уникальная арена, по своему уровню сопоставимая с европейскими аналогами. Кроме того, на ней очень хорошая атмосфера, прекрасное расположение рядом с рекой. Впечатляет и технология, позволяющая выносить газон на солнечный свет, чтобы увеличить его рост. Я бывал и на «Петровском», поэтому могу отметить, что между ними огромная разница.

    – Какие-то ещe?

    – «Казань Арена» также очень хороша. Всегда непросто вместить большой спортивный объект в городскую планировку. В Сочи не выступает команда топ-уровня, поэтому здесь сложно проводить параллели.

    Как правило, с появлением новых стадионов значительно улучшаются и результаты команд. И мы это видим на примере «Краснодара». Иногда на это требуется несколько лет, а иногда успех приходит сразу.

    – Насколько неожиданно для вас как для журналиста, много лет интересующегося футболом, что российская команда по итогам сезона стала одной из самых посещаемых в Европе?

    – Данный показатель всегда зависит от вместимости. Например, у нас в Дортмунде самый большой стадион в Германии – на 82 тысячи мест. А средняя посещаемость местной «Боруссии» в Бундеслиге составляет больше 80 тысяч человек. Такие цифры возможны только благодаря тому, что арена это позволяет.

    Средний показатель «Зенита» – около 50 тысяч. Это тоже очень хорошо. К тому же всегда требуется время, чтобы люди начали ходить на трибуны. Очевидно, успехи команды в последние годы сыграли немаловажную роль в этом вопросе. Кроме того, люди чувствуют себя на «Газпром Арене» комфортно, в том числе с точки зрения безопасности.

    Сезон РПЛ стал рекордным по посещаемости. «Зенит» – самый посещаемый клуб

    Источник: RT

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    31.05.2019 18:37
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 18 часов назад

      Для холодного климата отличный стадион, только почему в Екатиренбурге построили без крыши????? Там ведь еще холоднее.

      4
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      Рейтинг: +281

      Опускатель коняжек 19 часов назад

      Ну на народные деньги же...)))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -5281

      пьяныйхоровод > Опускатель коняжек 16 часов назад

      Ну если Спартак - народная команда , спрашивай своих : "Зачем столько дали"?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9467

      slavutiq70 20 часов назад

      А что в Краснодаре не был???Хоть и болела Спартака,,,,но считаю стадион в Краснодаре один из лучших в Европе,,,а в России однозначно номер 1,,,

      6
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      ...
      Рейтинг: +1440

      TOL47 > slavutiq70 19 часов назад

      У Краснодара один минус количество мест маловато, а так супер.

      6
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      ...
      Рейтинг: -5281

      пьяныйхоровод > TOL47 5 часов назад

      В Краснодаре климат ..кхе-кхе немного иной чем в Питере , им крыша какбэ не такая жизненная необходимость .

      1
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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 20 часов назад

      успехи команды в последние годы сыграли немаловажную роль

      ну да первый раз за четыре года в лч попали с такими-то тратами, мы пилили и наконец допилили

      -3
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      Рейтинг: +2204

      RotBerg > Вальдемар IV 19 часов назад

      А на кого потратились, скажи?) легче вспомнить кого дорого продали

      3
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      Рейтинг: +5779

      Skull_Boy 20 часов назад

      Ты охринеешь еще от суммы застройки, из которой можно было построить 2 стадиона и тем более от суммы распила

      1
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      Рейтинг: +4791

      prezent2017 > Skull_Boy 7 часов назад

      Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи.

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      Рейтинг: -5281

      пьяныйхоровод > prezent2017 5 часов назад

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