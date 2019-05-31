Дивеев: «Как только пришел в ЦСКА, Обляков сказал: «Самая важная игра – со «Спартаком». Нужно всего себя отдать, но победить»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о самом обидном матче в сезоне и о том, что сразу после перехода в армейский клуб игроки москвичей сообщили ему, игра против какой команды – самая важная.

– Матч с «Уфой» — самый обидный в сезоне?

– Для меня — особенно. Никакого негатива, конечно, к родному клубу нет. Но уж очень хотел показать себя. Не забить, а именно победить. В Уфе у меня куча друзей — всех оттуда знаю, со многими общаюсь. Когда 2:0 выигрывали, на 85-й минуте подумал: «Ну все, есть победа». А потом – два этих гола непонятных…

– После «Уфы» в раздевалке летали предметы?

– Виктор Михалыч был спокоен. Сказал только: «Сами виноваты, настраивайтесь на следующую игру». Мы и настроились – обыграли «Спартак». Я когда только на сборы к ЦСКА приехал, мне Ванька (Иван Обляков) сказал: «Самая важная игра со «Спартаком». Нужно на 120 процентов выложиться, всего себя отдать, но победить».

Атмосфера на дерби – особенная, ни на одном другом матче так себя не чувствовал. А главное, не устаешь вообще.

Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды в январе. Сегодня армейцы заключили с ним полноценный контракт.

За московский клуб защитник провел 10 матчей в РПЛ.

ЦСКА выкупил у «Уфы» Дивеева и подписал с ним пятилетний контракт