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    Дивеев: «Как только пришел в ЦСКА, Обляков сказал: «Самая важная игра – со «Спартаком». Нужно всего себя отдать, но победить»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о самом обидном матче в сезоне и о том, что сразу после перехода в армейский клуб игроки москвичей сообщили ему, игра против какой команды – самая важная.

    – Матч с «Уфой» — самый обидный в сезоне?

    – Для меня — особенно. Никакого негатива, конечно, к родному клубу нет. Но уж очень хотел показать себя. Не забить, а именно победить. В Уфе у меня куча друзей — всех оттуда знаю, со многими общаюсь. Когда 2:0 выигрывали, на 85-й минуте подумал: «Ну все, есть победа». А потом – два этих гола непонятных…

    – После «Уфы» в раздевалке летали предметы?

    – Виктор Михалыч был спокоен. Сказал только: «Сами виноваты, настраивайтесь на следующую игру». Мы и настроились – обыграли «Спартак». Я когда только на сборы к ЦСКА приехал, мне Ванька (Иван Обляков) сказал: «Самая важная игра со «Спартаком». Нужно на 120 процентов выложиться, всего себя отдать, но победить».

    Атмосфера на дерби – особенная, ни на одном другом матче так себя не чувствовал. А главное, не устаешь вообще.

    • Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды в январе. Сегодня армейцы заключили с ним полноценный контракт.
    • За московский клуб защитник провел 10 матчей в РПЛ.

    ЦСКА выкупил у «Уфы» Дивеева и подписал с ним пятилетний контракт

    Источник: Sport24

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    31.05.2019 18:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 5 часов назад

      ...продули(фактически) "Уфе" и обыграли "Спартак"...обыграли "Спартак" и продули "Оренбургу"...И так всю весну,мальчик Витя любит детские качели.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Томик 14 часов назад

      "Обляков сказал" - смешно. Носитель традиций.

      -2
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      Рейтинг: +134

      е5к.о.н.е.й.е5 15 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит так мечтал когда то -вылететь из высшей лиги,но обыграть СПАРТАК,похожая тема...

      -4
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      Рейтинг: +29229

      portero 18 часов назад

      Уфе слили знатно

      -2
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      Рейтинг: +1842

      aaaaahhhh 19 часов назад

      вот так себя и отдали, целиком вместе с честью:)))))

      -2
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      Рейтинг: +604

      Аден 21 час назад

      для кобылиц , да других тоже всё верно. А с кем же ещё если не со Спартаком? ну не с зенитовской помойкой же.

      -3
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      Рейтинг: +1437

      giluxa1963 21 час назад

      все правильно можно все простить но только не поражение от парася

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