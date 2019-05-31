Салах, Фирмино, Ориги – в заявке «Ливерпуля» на финал ЛЧ с «Тоттенхэмом»

Пора выигрывать время пришло!
«Ливерпуль» опубликовал список игроков, которые отправятся в Мадрид на финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
В заявку на игру вошли 23 футболиста.
Вратари: Алисон, Симон Миньоле, Каумхин Келлехер.
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк.
Полузащитники: Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслэд-Чемберлен, Джорджиньо Вейналдум, Джердан Шакири, Садио Мане.
Нападающие: Мохамед Салах, Риан Брустер, Роберто Фирмино, Дивок Ориги, Даниэль Старридж.
Встреча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – в 22:00 по московскому времени.