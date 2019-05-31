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    Салах, Фирмино, Ориги – в заявке «Ливерпуля» на финал ЛЧ с «Тоттенхэмом»

    «Ливерпуль» опубликовал список игроков, которые отправятся в Мадрид на финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    В заявку на игру вошли 23 футболиста.

    Вратари: Алисон, Симон Миньоле, Каумхин Келлехер.

    Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк.

    Полузащитники: Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслэд-Чемберлен, Джорджиньо Вейналдум, Джердан Шакири, Садио Мане.

    Нападающие: Мохамед Салах, Риан Брустер, Роберто Фирмино, Дивок Ориги, Даниэль Старридж.

    Встреча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    31.05.2019 16:22
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 18 часов назад

      Пора выигрывать время пришло!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      TOL47 19 часов назад

      Ливерпулю удачи!
      Ждём кубка.

      4
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