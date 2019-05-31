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    Салах: «Кейн – лучший бомбардир в английском футболе… Был, пока не пришел я»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах перед финалом Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» рассказал о желании видеть на поле в составе соперника форварда Гарри Кейна.

    Англичанин получил травму в апреле. Недавно он вернулся к тренировкам и был включен лондонцами в заявку на финальную игру.

    «Предпочитаю ли я, чтобы Кейн пропустил финал? Могу я спросить, почему вы задаете мне этот вопрос?

    Я предпочитаю, чтобы он играл, чтобы мы все были готовы к матчу. Это хорошее соревнование, когда играешь против лучших.

    Гарри Кейн – хороший игрок, он доказал это на протяжении многих лет. Он лучший бомбардир в команде, в английском футболе... был до того, как пришел я, извините! Итак, играть в финале – это что-то хорошее, что подталкивает меня к большему», – сказал Салах.

    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. За два сезона египтянин провел в АПЛ 74 матча и забил 54 гола.
    • На счету Кейна за тот же период 47 мячей в 65-ти встречах.

    Источник: Metro

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    31.05.2019 14:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +29229

      portero 18 часов назад

      рано раздухарился, выиграл кубок, а потом хвались..

      1
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      Рейтинг: +532

      iron_Savior 23 часа назад

      был до того, как пришли..травмы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Vseok 31 мая, 15:37

      Ох,как самоуверенно...
      я все понимаю,свобода слова,сейчас хорошо играет...но я вот прочитал эту новость (а вернее заголовок) и вспомнил карьеру его в челси и как-то смешно после некоторых его слов в данном материале...

      3
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      Рейтинг: +532

      iron_Savior > Vseok 22 часа назад

      мне кажется, в большей степени показатель его игры - это заслуга Клоппа, разумеется, Салах тоже большой работяга, но именно благодаря Клоппу он стал таким)

      1
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      Рейтинг: +64

      GSmall 31 мая, 15:17

      Зазвездился совсем.Сын ша ла вы и верблюда

      -2
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