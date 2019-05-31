Салах: «Кейн – лучший бомбардир в английском футболе… Был, пока не пришел я»

рано раздухарился, выиграл кубок, а потом хвались..
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах перед финалом Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» рассказал о желании видеть на поле в составе соперника форварда Гарри Кейна.
Англичанин получил травму в апреле. Недавно он вернулся к тренировкам и был включен лондонцами в заявку на финальную игру.
«Предпочитаю ли я, чтобы Кейн пропустил финал? Могу я спросить, почему вы задаете мне этот вопрос?
Я предпочитаю, чтобы он играл, чтобы мы все были готовы к матчу. Это хорошее соревнование, когда играешь против лучших.
Гарри Кейн – хороший игрок, он доказал это на протяжении многих лет. Он лучший бомбардир в команде, в английском футболе... был до того, как пришел я, извините! Итак, играть в финале – это что-то хорошее, что подталкивает меня к большему», – сказал Салах.
- Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. За два сезона египтянин провел в АПЛ 74 матча и забил 54 гола.
- На счету Кейна за тот же период 47 мячей в 65-ти встречах.