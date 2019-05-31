Салах: «Кейн – лучший бомбардир в английском футболе… Был, пока не пришел я»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах перед финалом Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» рассказал о желании видеть на поле в составе соперника форварда Гарри Кейна.

Англичанин получил травму в апреле. Недавно он вернулся к тренировкам и был включен лондонцами в заявку на финальную игру.

«Предпочитаю ли я, чтобы Кейн пропустил финал? Могу я спросить, почему вы задаете мне этот вопрос?

Я предпочитаю, чтобы он играл, чтобы мы все были готовы к матчу. Это хорошее соревнование, когда играешь против лучших.

Гарри Кейн – хороший игрок, он доказал это на протяжении многих лет. Он лучший бомбардир в команде, в английском футболе... был до того, как пришел я, извините! Итак, играть в финале – это что-то хорошее, что подталкивает меня к большему», – сказал Салах.