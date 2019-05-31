Дзюба: «Проигрывать «Спартаку» не хочется. Даже если мы во дворе выйдем, все равно будем стремиться победить»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о значимости предсезонного турнира Кубок «Матч Премьер» и отметил, что петербуржцы всегда хотят победить «Спартак», даже в товарищеском матче.

Кубок «Матч Премьер» прошел в Катаре в январе. В турнире приняли участие «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».

Петербуржцы проиграли красно-белым со счетом 0:3 и заняли итоговое третье место. «Спартак» стал победителем.

– Прошлый год вы доигрывали на ободах. Как прошли сборы? По турниру в Катаре казалось, что чемпионом будет кто угодно, только не «Зенит».

– Нам не нравилось то, что происходило, это понятно, но в итоге мы прекрасно понимали, что у нас другие задачи. Изумляло, как праздновал свой кубок «Спартак». Такое ощущение, будто реально что-то выиграли – было немного смешно. Выйти на пик формы в феврале – это удивительно. И ненормально – как люди бежали и неслись в это время года. Мы вкатывались, процентов на 30, для нас это подготовительный турнир, никаких целей не преследовали. А судя по тому, как спартаковцы трясли и поднимали-целовали кубок, для них это чуть ли не главный титул. Что странно.

– А вам было все равно?

– Да.

– Вы лукавите. Вы не выглядели довольным по ходу матчей.

– Уступать тому же «Спартаку» не хочется. Но не было такого: «А, да хоть 10 пусть забьют». Конечно, нет. Конкретно в момент поражения мы злились, ругались между собой, возникали склоки. Это даже хорошо – ненормально, когда все ходят, друг друга в щеки чмокают. Все эти вещи нас учили: «Ага, сейчас мы потерпели поражение, а к чему стремимся? Чего хотим?» «Спартак» указал на наши слабые места, значит, надо еще лучше тренироваться.

Проигрывать «Спартаку» не хочется. Даже если мы во дворе выйдем, все равно будем стремиться победить. Мы не сливали матч – нам хотелось добиться успеха, но наши с соперником функциональные состояния оказались разными. Мы приехали на первый сбор, а у москвичей уже шел второй – видно было по движению. Но цели взять трофей у нас не стояло. Уж извините, мы называем это «ПьянКап». При всем уважении.