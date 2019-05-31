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    Дзюба: «Проигрывать «Спартаку» не хочется. Даже если мы во дворе выйдем, все равно будем стремиться победить»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о значимости предсезонного турнира Кубок «Матч Премьер» и отметил, что петербуржцы всегда хотят победить «Спартак», даже в товарищеском матче.

    Кубок «Матч Премьер» прошел в Катаре в январе. В турнире приняли участие «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».

    Петербуржцы проиграли красно-белым со счетом 0:3 и заняли итоговое третье место. «Спартак» стал победителем.

    – Прошлый год вы доигрывали на ободах. Как прошли сборы? По турниру в Катаре казалось, что чемпионом будет кто угодно, только не «Зенит».

    – Нам не нравилось то, что происходило, это понятно, но в итоге мы прекрасно понимали, что у нас другие задачи. Изумляло, как праздновал свой кубок «Спартак». Такое ощущение, будто реально что-то выиграли – было немного смешно. Выйти на пик формы в феврале – это удивительно. И ненормально – как люди бежали и неслись в это время года. Мы вкатывались, процентов на 30, для нас это подготовительный турнир, никаких целей не преследовали. А судя по тому, как спартаковцы трясли и поднимали-целовали кубок, для них это чуть ли не главный титул. Что странно.

    – А вам было все равно?

    – Да.

    – Вы лукавите. Вы не выглядели довольным по ходу матчей.

    – Уступать тому же «Спартаку» не хочется. Но не было такого: «А, да хоть 10 пусть забьют». Конечно, нет. Конкретно в момент поражения мы злились, ругались между собой, возникали склоки. Это даже хорошо – ненормально, когда все ходят, друг друга в щеки чмокают. Все эти вещи нас учили: «Ага, сейчас мы потерпели поражение, а к чему стремимся? Чего хотим?» «Спартак» указал на наши слабые места, значит, надо еще лучше тренироваться.

    Проигрывать «Спартаку» не хочется. Даже если мы во дворе выйдем, все равно будем стремиться победить. Мы не сливали матч – нам хотелось добиться успеха, но наши с соперником функциональные состояния оказались разными. Мы приехали на первый сбор, а у москвичей уже шел второй – видно было по движению. Но цели взять трофей у нас не стояло. Уж извините, мы называем это «ПьянКап». При всем уважении.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.05.2019 13:21
    Комментарии14
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 3 часа назад

      Совсем забыл что именно Спартак и сделал его игроком.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +282

      SEREGA 64 15 часов назад

      ШЛЮХА ПРОДАЖНАЯ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      kolyma999 22 часа назад

      Что то полено разговорилось....Ох не к добру это,не к добру

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19451

      gol_kak_sokol 31 мая, 15:08

      Не хочется, но ничего не поделаешь, придется. Уже тошнит от этого балабола.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5907

      vka1970 31 мая, 15:00

      Сказочный *******.
      Питерцы, избавляйтесь от этого дерева, а то он Вам скоро очередную серию продлит.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29229

      portero > vka1970 22 часа назад

      если его в АПЛ есть хоть малая возможность втюхать , то надо её использовать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5907

      vka1970 > portero 5 часов назад

      Согласен.Этот кадр даже не Павлюченко.
      Тот просыпаться мог время от времени и показывать футбол.Этот же вечно спящий.На отскоках и чистых мячах играть только умеет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4791

      prezent2017 31 мая, 15:00

      Болтун, мля, вали в Англию! Лука на твоем месте лучше будет! Хоть ахинею нести не будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      serppion 31 мая, 14:19

      Первое, лучше поздно, чем никогда. Поздравляю Спартачей с громадным и единственным успехом «ПьянКап-2019». Все-таки победили!
      Второе. Общественный унитаз в дизентерийном корпусе видел меньше поноса, чем артемкин ротик бывшего спартаковца.

      0
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      Рейтинг: +67

      Мортус 31 мая, 13:59

      Вообще, конечна, изумительно мерзкий персонаж. Сплошной негатив по отношению к данному дереву.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      olic29ivica 31 мая, 13:35

      да вствьте ему уже кляп

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8672

      vladimir-7 > olic29ivica 31 мая, 15:13

      Зачем, Артем прав, рассказал о зимней подготовке Зенита к играм РПЛ и ненависти к спартаку за все унижения их болел.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3699

      Спартач80 > vladimir-7 23 часа назад

      А ты то тут что забыло,конявое д.ер.ь.мо?

      1
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      Рейтинг: +8672

      vladimir-7 > Спартач80 20 часов назад

      А вот и прибыл "интеллигентный" фанатоспартаковский
      вопрос. Оказывается Бомбардир теперь только для
      фанатиков спартака, они так считают. Дзюба, напомню
      некоторым, особо невнимательным, давно в Зените и в
      сборной РФ, а разговор идет о нем.

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