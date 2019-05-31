ТАСС: российские клубы интересуются форвардом «Тоттенхэма» Янссеном. Игрок готов переехать в РПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Венсан Янссен находится в сфере интересов нескольких российских клубов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство, представляющее интересы игрока.

«В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию», – сказали в агентстве.

Вчера СМИ сообщили, что голландцем интересуется «Локомотив».