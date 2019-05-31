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    ТАСС: российские клубы интересуются форвардом «Тоттенхэма» Янссеном. Игрок готов переехать в РПЛ

    Нападающий «Тоттенхэма» Венсан Янссен находится в сфере интересов нескольких российских клубов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство, представляющее интересы игрока.

    «В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию», – сказали в агентстве.

    Вчера СМИ сообщили, что голландцем интересуется «Локомотив».

    • 24-летний футболист перешел в «Тоттенхэм» из «АЗ Алкмаар» в 2016 году за 22,1 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за лондонцев пять матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • Контракт Янссена с английским клубом рассчитан до лета 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    31.05.2019 12:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4791

      prezent2017 31 мая, 15:04

      Криволапый какой, наверно. Купили за 22, продают за 8... Неужто кто купит?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29229

      portero > prezent2017 19 часов назад

      что то не то с этим нападающим? а вдруг ему в РПЛ понравится и у него попрет.. хотя дорого пробовать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 31 мая, 15:02

      в рпл? или к мешкам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      serppion 31 мая, 14:29

      Стоимость Янссена за три года упала с 22,1 миллионов до 8. Очевидно, игрок перспективный и именно такой очень нужный Федуну.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +820

      Иван_Невский 31 мая, 13:18

      хочет подзаработать деньжат

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4791

      prezent2017 > Иван_Невский 31 мая, 15:04

      Никера не делая...

      3
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