ТАСС: российские клубы интересуются форвардом «Тоттенхэма» Янссеном. Игрок готов переехать в РПЛ

Криволапый какой, наверно. Купили за 22, продают за 8... Неужто кто купит?
Нападающий «Тоттенхэма» Венсан Янссен находится в сфере интересов нескольких российских клубов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство, представляющее интересы игрока.
«В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию», – сказали в агентстве.
Вчера СМИ сообщили, что голландцем интересуется «Локомотив».
- 24-летний футболист перешел в «Тоттенхэм» из «АЗ Алкмаар» в 2016 году за 22,1 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за лондонцев пять матчей во всех турнирах и забил один гол.
- Контракт Янссена с английским клубом рассчитан до лета 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8 миллионов евро.