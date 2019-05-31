Дмитрий Черышев – после матча с «Крыльями»: «Судья сломал нам игру. Непонятно, для чего VAR привезли»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев высказался о судействе в первом стыковом матче за право участия в РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

Главным арбитром матча был Сергей Лапочкин .

. Он назначил два пенальти в игре: на 23-й минуте в ворота «Крыльев» (при счете 0:0), на 91-й минуте – в ворота «Нижнего Новгорода» (при счете 1:1).

«Очень сожалею, что мы сегодня проиграли. Большое спасибо нашим болельщикам, которые нас сегодня вели, они старались. А мы сегодня были на поле лучше, интереснее, увереннее. Но немножко не хватило класса в завершающей стадии, в штангу попадали, вдоль ворот мяч катался.

Были и изменения в составе, потому что много травмированных, а последние 15 минут играли вдесятером из-за травмы одного нашего футболиста [Виталия Федорива]. Если честно, то мы сегодня были сильнее и по игре, и по многим другим параметрам.

В Европе, наверное, VAR нужен, а нам в России он не нужен. Я не знаю, для чего нам на матч привезли эту систему. Не дали пенальти в их ворота, [судья] показал желтую карточку Лео Гогличидзе, а там против него играли локтем. Я не хочу обсуждать судью, хотя этот человек сегодня сломал нам игру. А вот для чего VAR сегодня привезли, мне непонятно», – сказал Черышев.

Ответная игра пройдет 2 июня в Самаре.