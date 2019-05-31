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    Дмитрий Черышев – после матча с «Крыльями»: «Судья сломал нам игру. Непонятно, для чего VAR привезли»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев высказался о судействе в первом стыковом матче за право участия в РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

    • Главным арбитром матча был Сергей Лапочкин.
    • Он назначил два пенальти в игре: на 23-й минуте в ворота «Крыльев» (при счете 0:0), на 91-й минуте – в ворота «Нижнего Новгорода» (при счете 1:1).

    «Очень сожалею, что мы сегодня проиграли. Большое спасибо нашим болельщикам, которые нас сегодня вели, они старались. А мы сегодня были на поле лучше, интереснее, увереннее. Но немножко не хватило класса в завершающей стадии, в штангу попадали, вдоль ворот мяч катался.

    Были и изменения в составе, потому что много травмированных, а последние 15 минут играли вдесятером из-за травмы одного нашего футболиста [Виталия Федорива]. Если честно, то мы сегодня были сильнее и по игре, и по многим другим параметрам.

    В Европе, наверное, VAR нужен, а нам в России он не нужен. Я не знаю, для чего нам на матч привезли эту систему. Не дали пенальти в их ворота, [судья] показал желтую карточку Лео Гогличидзе, а там против него играли локтем. Я не хочу обсуждать судью, хотя этот человек сегодня сломал нам игру. А вот для чего VAR сегодня привезли, мне непонятно», – сказал Черышев.

    Ответная игра пройдет 2 июня в Самаре.

    Источник: «Р-спорт»

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    31.05.2019 01:15
    Комментарии16
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      Рейтинг: +522

      sined1951 31 мая, 13:01

      Чего он заныл? По игре было видно, что Крылья более организованная и умелая команда. И по пенальти судья прав- не хрена руки вверх задирать.

      1
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      Рейтинг: +409

      Князев 31 мая, 12:19

      Лапочкин вообще не судья, а пустышка с заданием.

      0
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      Рейтинг: +31

      Суворов_лучший 31 мая, 10:24

      Нижний вышел не на ту команду

      1
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      Рейтинг: +31

      Суворов_лучший 31 мая, 10:23

      При таком судье все было ясно заранее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Cromathaar 31 мая, 09:54

      Разговоры в пользу бедных. С лета такие руки везде будут свистеть уже официально. Надо привыкать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5652

      FanatSerj 31 мая, 09:13

      спорно, локоть выше головы (не естественное положение), мяч попадает в него, почему бы и не дать пеналь.
      Хотя конечно Лапочка еще та половая тряпочка тут полностью соглашусь, ему и ВАР не помешает если будет НАДО.

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      Рейтинг: +828

      mahan 31 мая, 08:30

      Судья сделал всю игру и вытащил крылья. Позор судье.

      1
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      Рейтинг: +1900

      Dgad 31 мая, 08:29

      Пенальти так точно левый и куда эти эксперты что ВАРево смотрят глазели не понятно) У нас в РПЛ и вар не поможет судья как решил так и будет)))

      1
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      Рейтинг: +800

      Sviro 31 мая, 08:03

      Игра была ничейная. Пенальти то ли был, то ли не был: судье виднее! А игрокам нехер руки задирать в штрафной своей. Будем посмотреть ответную игру. Уверенности по-прежнему нет. Крылья регулярно проигрывают ответственные матчи. Правда с таким счётом им будет это сделать очень трудно. А с Крыльями такой задел в счёте может сыграть злую шутку.

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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 31 мая, 07:45

      Хотели ВАРево? Получили.И все опять недовольны! Выигравшие считают,что всё нормалеус(я тоже,хотя мне обе команды-побоку),а проигравшие-ноют.А этот "трамвайный хам",которым весь матч непристойно восхищались комментаторы(хотя его вообще нельзя показывать,как футбольного хулигана,выбежавшего на поле)-стыдоба.Странно,что у него сын нормальный получился,мама хорошая,наверно,так бывает.Или няня...

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