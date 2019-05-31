Хохлов: «Динамо» должно поступательно двигаться вперед и бороться за место в ЛЕ»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги сезона. Команда финишировала на 12-м месте в РПЛ.

– Довольны итогами сезона?

– Естественно, нет. Не на той позиции мы его закончили, чтобы быть довольным. Сезон получился сложным.

Считаю, по игре заслуживали большего: недобрали много своих очков, растеряли их сами. Повторюсь, итоговое место нас не устраивает.

– А позитив – что бы вы отметили?

– В команде не было равнодушных, бились в каждой игре. Ребята очень переживали за результат, все выкладывались по полной. Не могу вспомнить ни одного матча, когда мы выходили на поле и играли спустя рукава. Да, могли уступить сопернику, но равнодушия не было.

– Сейчас в клубе сменилось руководство, у многих игроков истекают контракты. Насколько изменится «Динамо» к старту следующего сезона?

– Сейчас об этом рано говорить. Во-первых, это конфиденциальная информация. Во-вторых, на место ушедших придут новички.

Их позиции пока назвать не могу. Конкретные цели на следующий сезон с новым руководством мы пока не обсуждали. Однако уже было озвучено, что команда должна поступательно двигаться вперед, бороться за место в Лиге Европы, а по возможности – забираться и выше.

– Ваша идеальная игра в следующем сезоне: какой она должна быть?

– Хотелось бы, чтобы мы играли от себя, с позиции силы. Мы все видим, в каком стиле играют в Европе – это быстрый комбинационный футбол с элементами высокого прессинга. Если поставим такую игру, то и болельщик с удовольствием пойдет на новый стадион.