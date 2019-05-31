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    Хохлов: «Динамо» должно поступательно двигаться вперед и бороться за место в ЛЕ»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги сезона. Команда финишировала на 12-м месте в РПЛ.

    – Довольны итогами сезона?

    – Естественно, нет. Не на той позиции мы его закончили, чтобы быть довольным. Сезон получился сложным.

    Считаю, по игре заслуживали большего: недобрали много своих очков, растеряли их сами. Повторюсь, итоговое место нас не устраивает.

    – А позитив – что бы вы отметили?

    – В команде не было равнодушных, бились в каждой игре. Ребята очень переживали за результат, все выкладывались по полной. Не могу вспомнить ни одного матча, когда мы выходили на поле и играли спустя рукава. Да, могли уступить сопернику, но равнодушия не было.

    – Сейчас в клубе сменилось руководство, у многих игроков истекают контракты. Насколько изменится «Динамо» к старту следующего сезона?

    – Сейчас об этом рано говорить. Во-первых, это конфиденциальная информация. Во-вторых, на место ушедших придут новички.

    Их позиции пока назвать не могу. Конкретные цели на следующий сезон с новым руководством мы пока не обсуждали. Однако уже было озвучено, что команда должна поступательно двигаться вперед, бороться за место в Лиге Европы, а по возможности – забираться и выше.

    – Ваша идеальная игра в следующем сезоне: какой она должна быть?

    – Хотелось бы, чтобы мы играли от себя, с позиции силы. Мы все видим, в каком стиле играют в Европе – это быстрый комбинационный футбол с элементами высокого прессинга. Если поставим такую игру, то и болельщик с удовольствием пойдет на новый стадион.

    Источник: «ВТБ»

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    31.05.2019 00:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +173

      Ашет Арбузян 31 мая, 14:53

      не с тобой

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      Рейтинг: +2067

      nemolod 31 мая, 11:18

      Прежде чем замахиваться на ЛЕ,необходимо сначала собрать качественный состав,особенно в защите! Еще в советские времена именно оборона московских динамовцев считалась одной из лучших,а ее полузащитники почти постоянно составляли костяк советской сборной! Играть с позиции силы-это значит иметь прежде всего хорошую физподготовку, поэтому основной задачей должна место в середине таблицы!

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      Рейтинг: +693

      neim > nemolod 14 часов назад

      В обороне как раз все и не плохо. А вот игра в нападении и реализация моментов и усиление игры в атаке - это то, над чем и будет Динамо работать в ближайшее время.

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      Рейтинг: +31

      Суворов_лучший 31 мая, 10:18

      Вперед, Динамо, мы с тобой!

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