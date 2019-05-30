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    Эмери: «Возможно, некоторым игрокам нужно уйти»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о целях клуба.

    «Наша идея заключается в том, чтобы продолжать улучшать игру с молодыми футболистами, которые пришли в команду. Возможно, некоторым игрокам нужно уйти, но сейчас не время говорить об этом.

    У нас есть возможности для того, чтобы многие игроки улучшили свою игру. У нас есть молодые игроки, которые получили первый опыт игры в финале, и я позитивно смотрю на наше будущее с молодыми игроками, которые станут еще лучше.

    Я горжусь нашей работой, но не очень горжусь тем, что мы не достигли нашей цели. Горжусь работой, потому что я думаю, что игроки сделали все что могли, чтобы достигнуть цели. В следующем году мы можем продолжить с этой же командой и с некоторыми новыми игроками, которые придут помочь нам стать лучше», – сказал Эмери.

    • «Арсенал» проиграл в финале Лиги Европы «Челси».
    • В АПЛ команда финишировала пятой.
    • В Кубке Англии «Арсенал» вылетел на стадии 1/16 финала от «МЮ», в Кубке лиги – от «Тоттенхэма» в четвертьфинале.

    Источник: Sky Sports

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    30.05.2019 21:56
    Комментарии7
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 31 мая, 14:32

      Будущее Арсенала за такими игроками как Гендузи.

      1
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 31 мая, 07:38

      Я был уверен, что Эмери не справится, но где-то ближе к середине сезона подумал, что не всё так плохо, и он может к чему-то значимому привести канониров. Но, в итоге, нет. Сезон закончили так же, как и мог бы при Венгере, если бы он остался...
      Эмери заслужил ещё год поработать, а там будет окончательно видно. Ну и состав, конечно бы перетрусить. Дело не в том, что кто-то может не дотягивает до уровня топ-клуба, а в том, что кто-то не бьётся за клуб и не выкладывается на поле, а тупо считает бабло по контракту. Таким людям побоку любые турниры и результаты. В финале Арсенал выглядел безвольно.

      2
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      Рейтинг: +382

      LMI > Cules2013 31 мая, 08:05

      Ну вроде о этом я и писал неоднократно и искренне, что воспринималось лично тобой как оскорбление. Посему повторю - Арсенал невероятно слаб и ментально, и по качеству игры. Провал, который произошел лет так с 10 назад в сознании клуба в целом никуда не испарился, а продолжает давлеть над нами и все глубже опускать нас в яму

      1
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      ...
      Рейтинг: +1900

      Dgad > Cules2013 31 мая, 08:14

      Ну во первых надо продать игроков с раздутыми контрактами и от которых мало пользы и первые что приходят на ум это Мхитарян и Озил.А на их место можно купить тех кто будет играть за клуб сердцем.

      2
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 > LMI 22 часа назад

      Арсенал выдавал при Эмери неплохие отрезки в АПЛ, где в том числе и Челси обыгрывали. Вот до финала ЛЕ дошли, поэтому ожидания были явно выше, чем то, с чем остался клуб, т.е. ни с чем(

      0
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      Рейтинг: +382

      LMI 31 мая, 06:54

      Уйти нужно половине основного состава, а главное - владельцу клуба расстаться с активом в пользу настоящего фаната футбола и фаната Арсенала.

      2
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      Рейтинг: +370

      Tyler_Stark 31 мая, 01:24

      Некоторому тренеру нужно уйти

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