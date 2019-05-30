Эмери: «Возможно, некоторым игрокам нужно уйти»

Будущее Арсенала за такими игроками как Гендузи.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о целях клуба.
«Наша идея заключается в том, чтобы продолжать улучшать игру с молодыми футболистами, которые пришли в команду. Возможно, некоторым игрокам нужно уйти, но сейчас не время говорить об этом.
У нас есть возможности для того, чтобы многие игроки улучшили свою игру. У нас есть молодые игроки, которые получили первый опыт игры в финале, и я позитивно смотрю на наше будущее с молодыми игроками, которые станут еще лучше.
Я горжусь нашей работой, но не очень горжусь тем, что мы не достигли нашей цели. Горжусь работой, потому что я думаю, что игроки сделали все что могли, чтобы достигнуть цели. В следующем году мы можем продолжить с этой же командой и с некоторыми новыми игроками, которые придут помочь нам стать лучше», – сказал Эмери.
- «Арсенал» проиграл в финале Лиги Европы «Челси».
- В АПЛ команда финишировала пятой.
- В Кубке Англии «Арсенал» вылетел на стадии 1/16 финала от «МЮ», в Кубке лиги – от «Тоттенхэма» в четвертьфинале.