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    Божович: «Можно сказать, что нам подфартило. Игра с «Нижним Новгородом» была скорее ничейная»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат первого стыкового матча за право участия в РПЛ с «Нижним Новгородом» (3:1).

    «У нас были очень хорошие моменты в первом тайме, просто не везло. Игра была равная, но после пропущенного гола я сказал ребятам, чтобы они продолжали играть и все будет хорошо. Можно сказать, что нам подфартило, игра была скорее ничейная, моментов было много у них и у нас», – сказал Божович.

    Ответная игра пройдет 2 июня в Самаре.

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.05.2019 21:42
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +30298

      MaxRnD 31 мая, 08:04

      Не подфартило, а "подЛапило"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3852

      Агасфер 31 мая, 07:50

      Да ладно,всё равно это были команды разного уровня. Но удаление помогло,конечно.

      0
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      Рейтинг: +30298

      MaxRnD > Агасфер 31 мая, 08:12

      Чтобы делать какие-то выводы по игре, её для начала не хило бы было посмотреть.
      PS Не было там никаких удалений

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      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan 30 мая, 22:08

      лотерея...

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