Божович: «Можно сказать, что нам подфартило. Игра с «Нижним Новгородом» была скорее ничейная»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат первого стыкового матча за право участия в РПЛ с «Нижним Новгородом» (3:1).

«У нас были очень хорошие моменты в первом тайме, просто не везло. Игра была равная, но после пропущенного гола я сказал ребятам, чтобы они продолжали играть и все будет хорошо. Можно сказать, что нам подфартило, игра была скорее ничейная, моментов было много у них и у нас», – сказал Божович.

Ответная игра пройдет 2 июня в Самаре.