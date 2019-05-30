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    Дмитрий Черышев – о матче с «Крыльями»: «Действия арбитров пусть останутся на их совести»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев ответил на вопрос о судействе в первом стыковом матче за право участия в РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

    • Главным арбитром матча был Сергей Лапочкин.
    • Он назначил два пенальти в игре: на 23-й минуте в ворота «Крыльев» (при счете 0:0), на 91-й минуте – в ворота «Нижнего Новгорода» (при счете 1:1).

    «Давайте не будем обсуждать судейство… Нам нужно было забивать свои моменты, нужно более правильно играть. Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести», – сказал Черышев.

    Ответная игра пройдет 2 июня в Самаре.

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.05.2019 21:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +613

      life85 30 мая, 22:15

      Ещё бы судей приглашали на пресс конференцию.А то дело сделал и в кусты !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8672

      vladimir-7 30 мая, 21:47

      Черышев, рано, особенно, тебе и твоей команде даже мечтать о РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +620

      Мы ЦСКА 30 мая, 21:34

      Черышев как цирковой клоун скакал у бровки, чтото сипел на судей.... смешное зрелище.. Конечно он переживал за команду, но выглядело, как шоу тренера

      4
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