Дмитрий Черышев – о матче с «Крыльями»: «Действия арбитров пусть останутся на их совести»

Ещё бы судей приглашали на пресс конференцию.А то дело сделал и в кусты !!!
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев ответил на вопрос о судействе в первом стыковом матче за право участия в РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).
- Главным арбитром матча был Сергей Лапочкин.
- Он назначил два пенальти в игре: на 23-й минуте в ворота «Крыльев» (при счете 0:0), на 91-й минуте – в ворота «Нижнего Новгорода» (при счете 1:1).
«Давайте не будем обсуждать судейство… Нам нужно было забивать свои моменты, нужно более правильно играть. Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести», – сказал Черышев.
Ответная игра пройдет 2 июня в Самаре.