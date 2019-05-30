Дмитрий Черышев – о матче с «Крыльями»: «Действия арбитров пусть останутся на их совести»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев ответил на вопрос о судействе в первом стыковом матче за право участия в РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

Главным арбитром матча был Сергей Лапочкин .

. Он назначил два пенальти в игре: на 23-й минуте в ворота «Крыльев» (при счете 0:0), на 91-й минуте – в ворота «Нижнего Новгорода» (при счете 1:1).

«Давайте не будем обсуждать судейство… Нам нужно было забивать свои моменты, нужно более правильно играть. Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести», – сказал Черышев.

Ответная игра пройдет 2 июня в Самаре.