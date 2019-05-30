ESPN: «МЮ» запросил у «Интера» 80 миллионов за Лукаку

Если Конте не хочет видеть Икарди в Интере то пусть тогда обменяются напами и все, Икарди я думаю МЮ не помешает
Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку хочет покинуть клуб. По информации ESPN, игроком интересуется «Интер». «МЮ» запросил 80 миллионов фунтов стерлингов за футболиста.
Сообщается, что итальянский клуб готов арендовать футболиста на год с обязательством дальнейшего выкупа, но «МЮ» не планировал отпускать игрока, поэтому запросил высокую цену за него.
- Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
- Контракт футболиста рассчитан до 2022 года.
- За два сезона в «МЮ» Лукаку забил 42 гола в 96 играх.