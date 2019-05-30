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    ESPN: «МЮ» запросил у «Интера» 80 миллионов за Лукаку

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку хочет покинуть клуб. По информации ESPN, игроком интересуется «Интер». «МЮ» запросил 80 миллионов фунтов стерлингов за футболиста.

    Сообщается, что итальянский клуб готов арендовать футболиста на год с обязательством дальнейшего выкупа, но «МЮ» не планировал отпускать игрока, поэтому запросил высокую цену за него.

    • Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
    • Контракт футболиста рассчитан до 2022 года.
    • За два сезона в «МЮ» Лукаку забил 42 гола в 96 играх.

    Источник: ESPN

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    30.05.2019 20:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1900

      Dgad 31 мая, 08:10

      Если Конте не хочет видеть Икарди в Интере то пусть тогда обменяются напами и все, Икарди я думаю МЮ не помешает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Patriot58 30 мая, 21:06

      по весу запросили

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +766

      Maxi_7 > Patriot58 30 мая, 22:09

      Тогда уж 110 нужно)

      1
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