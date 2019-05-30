ESPN: «МЮ» запросил у «Интера» 80 миллионов за Лукаку

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку хочет покинуть клуб. По информации ESPN, игроком интересуется «Интер». «МЮ» запросил 80 миллионов фунтов стерлингов за футболиста.

Сообщается, что итальянский клуб готов арендовать футболиста на год с обязательством дальнейшего выкупа, но «МЮ» не планировал отпускать игрока, поэтому запросил высокую цену за него.