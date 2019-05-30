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    Игроки «Ювентуса» ожидают, что команду возглавит Сарри

    Футболисты «Ювентуса» ожидают, что главным тренером команды в следующем сезоне станет возглавляющий «Челси» Маурицио Сарри.

    Ранее СМИ сообщили, что в среду президент туринцев Андреа Аньелли провел встречу в Баку с председателем лондонского клуба Брюсом Баком перед финалом Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1).

    Также накануне игры Аньелли пообщался с Сарри в гостинице, где остановился «Челси» в столице Азербайджана.

    Кроме того, посредник Фали Рамадани сегодня встретится с директором «Челси» Мариной Грановской и агентом Сарри Алессандро Пеллегрини.

    «Ювентус» готов заплатить «Челси» 5 миллионов фунтов стерлингов за расторжение контракта со специалистом. При этом не исключено, что лондонцы попытаются удержать его после победы команды в Лиге Европы.

    Контракт Сарри с «Челси» рассчитан до 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    30.05.2019 16:10
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 19 часов назад

      Ювентусу нужна ЛЧ , но поможет ли Сарри..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1439

      TOL47 30 мая, 18:36

      Теперь и Челси скажет, такой тренер нам самим нужен.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19526

      афоня72 30 мая, 17:06

      Многие хотят, что бы их тренером был Сарри!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +642

      Борат 30 мая, 16:18

      хоть бомжа с улицы одень в костюм и назначь тренером - юве выиграет серию А,
      а ЛЧ не выиграет.
      так что в этой чехарде нет никакого смысла.

      10
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