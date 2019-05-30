Игроки «Ювентуса» ожидают, что команду возглавит Сарри

Ювентусу нужна ЛЧ , но поможет ли Сарри..
Футболисты «Ювентуса» ожидают, что главным тренером команды в следующем сезоне станет возглавляющий «Челси» Маурицио Сарри.
Ранее СМИ сообщили, что в среду президент туринцев Андреа Аньелли провел встречу в Баку с председателем лондонского клуба Брюсом Баком перед финалом Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1).
Также накануне игры Аньелли пообщался с Сарри в гостинице, где остановился «Челси» в столице Азербайджана.
Кроме того, посредник Фали Рамадани сегодня встретится с директором «Челси» Мариной Грановской и агентом Сарри Алессандро Пеллегрини.
«Ювентус» готов заплатить «Челси» 5 миллионов фунтов стерлингов за расторжение контракта со специалистом. При этом не исключено, что лондонцы попытаются удержать его после победы команды в Лиге Европы.
Контракт Сарри с «Челси» рассчитан до 2021 года.