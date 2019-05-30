Аспиликуэта: «Азар никогда не был эгоистом и всегда мечтал играть в «Реале»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Эдена Азара.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни бельгиец перейдет в «Реал». После финала Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1) Азар заявил, что, скорее всего, это был его последний матч за лондонцев.

«Будет очень грустно (если Азар уйдет]. Он – потрясающий человек, потрясающий игрок. Он был очень важной частью нашей команды. Он мой очень хороший и близкий друг.

Мы вместе приехали в «Челси» из Франции семь лет назад. И, вы знаете, если этот момент (ухода Азара) наступит, очевидно, я буду очень грустить.

Честно говоря, времена, когда ему приходилось справляться со слухами, были тяжелыми. Он всегда выражал свое желание не переходить в другой английский клуб, даже если бы ему предложили лучший контракт.

Он никогда не был эгоистом и всегда мечтал играть в «Реале». Посмотрим, что произойдет. Но, думаю, что он был очень честен до последнего дня. Фанаты любят его за то, что он не играл ни в какие игры с клубом, не перешел в другой клуб на более выгодный контракт. Он всегда старается изо всех сил.

С клубом у него все было честно, поэтому «Челси» также доволен им. Очевидно, это (переход в «Реал») большая возможность для него. Он был удивительным для нас. Я надеюсь, что он завоюет трофеи в «Реале», – сказал Аспиликуэта.