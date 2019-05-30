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    Аспиликуэта: «Азар никогда не был эгоистом и всегда мечтал играть в «Реале»

    Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Эдена Азара.

    Ранее сообщалось, что в ближайшие дни бельгиец перейдет в «Реал». После финала Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1) Азар заявил, что, скорее всего, это был его последний матч за лондонцев.

    «Будет очень грустно (если Азар уйдет]. Он – потрясающий человек, потрясающий игрок. Он был очень важной частью нашей команды. Он мой очень хороший и близкий друг.

    Мы вместе приехали в «Челси» из Франции семь лет назад. И, вы знаете, если этот момент (ухода Азара) наступит, очевидно, я буду очень грустить.

    Честно говоря, времена, когда ему приходилось справляться со слухами, были тяжелыми. Он всегда выражал свое желание не переходить в другой английский клуб, даже если бы ему предложили лучший контракт.

    Он никогда не был эгоистом и всегда мечтал играть в «Реале». Посмотрим, что произойдет. Но, думаю, что он был очень честен до последнего дня. Фанаты любят его за то, что он не играл ни в какие игры с клубом, не перешел в другой клуб на более выгодный контракт. Он всегда старается изо всех сил.

    С клубом у него все было честно, поэтому «Челси» также доволен им. Очевидно, это (переход в «Реал») большая возможность для него. Он был удивительным для нас. Я надеюсь, что он завоюет трофеи в «Реале», – сказал Аспиликуэта.

    • Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за лондонскую команду 52 матча, забил 21 гол и сделал 17 результативных передач.

    Источник: Goal

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    30.05.2019 15:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +686

      Psih86 30 мая, 19:30

      Реал не заслужил такого классного парня и футболиста как Азар...

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      Рейтинг: +7919

      DeStar > Psih86 30 мая, 19:41

      а аргументы есть?) или я услышу сейчас ерунду в стиле " Риал клуп питухов, с куплеными трафеями и судьями" ?)

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      Рейтинг: +686

      Psih86 > DeStar 30 мая, 21:41

      Да аргументов куча, можно хоть статью писать. А самый главный аргумент, это то что попользуются и выкинут, как со всеми сосвоими легендами или просто классными игроками. Думаю перечислять не надо их и так все знают, а что сейчас с Бейлом? Какой бы он не был инвалид, сколько выручал и забил даже в финалах, а в итоге.... У Азара это просто мечта детства, как у ребенка. Хочу себе бмв папа, вот выростишь и купишь, вырос купил, а в итоге хлам...

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      Рейтинг: +7919

      DeStar 30 мая, 16:12

      Ну азар точно не проигрышный вариант .Но все-равно я считаю, что реал должен быть все силы бросить на мбаппе. Край - на неймара. да да, на этого симулянта и прочее, но все же он моложе, играл в испании, и больше нужен реалу как футболист который забивает много голов. Хотя и азар тоже умеет забивать. Посмотрим...

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