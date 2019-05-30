Marca: «Барселона» на данный момент отказалась от подписания Гризманна

«Барселона» не собирается на данный момент покупать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

По информации Marca, президент каталонцев Жозеп Бартомеу осознает сложность и риски такого трансфера.

Недавно француз объявил, что покинет мадридский клуб после завершения сезона. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего футболиста будет составлять 120 миллионов евро. Прошлым летом «Барселона» согласовала с Гризманном переход, но в итоге он решил остаться в «Атлетико».

У Бартомеу есть сомнения относительно подписания контракта с нападающим. Большим препятствием считаются его стоимость и зарплата, которая составляет 17 миллионов евро в год. Также руководитель знает, что после того, как форвард отказал «Барселоне» прошлым летом, ключевые игроки каталонцев имеют к нему не очень хорошее отношение и не хотят видеть его в команде. Это же можно сказать и о болельщиках «Барселоны».

Президент понимает, что совету директоров придется приложить немало усилий, чтобы повысить имидж француза, если клуб захочет подписать его этим летом. Руководство «Барселоны» пока заморозило трансфер Гризманна.