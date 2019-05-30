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    Marca: «Барселона» на данный момент отказалась от подписания Гризманна

    «Барселона» не собирается на данный момент покупать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    По информации Marca, президент каталонцев Жозеп Бартомеу осознает сложность и риски такого трансфера.

    Недавно француз объявил, что покинет мадридский клуб после завершения сезона. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего футболиста будет составлять 120 миллионов евро. Прошлым летом «Барселона» согласовала с Гризманном переход, но в итоге он решил остаться в «Атлетико».

    У Бартомеу есть сомнения относительно подписания контракта с нападающим. Большим препятствием считаются его стоимость и зарплата, которая составляет 17 миллионов евро в год. Также руководитель знает, что после того, как форвард отказал «Барселоне» прошлым летом, ключевые игроки каталонцев имеют к нему не очень хорошее отношение и не хотят видеть его в команде. Это же можно сказать и о болельщиках «Барселоны».

    Президент понимает, что совету директоров придется приложить немало усилий, чтобы повысить имидж француза, если клуб захочет подписать его этим летом. Руководство «Барселоны» пока заморозило трансфер Гризманна.

    Источник: Marca

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    30.05.2019 14:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1438

      SarJr 30 мая, 18:56

      По поводу зп не понятно, с каких времен барса начала экономить. Это так много руководство в свой карман кладёт что ле, что один из самых доходных клубов не может себе позволить платить чуть больше? Плюс, почему нельзя почистить команду, убрать всяких коутиньо, дембеле и тд, чтоб появились деньги на зп?!
      А про отношение к гризману, опять же, было бы желание, нашли бы как поднять к нему доверие и симпатию команды и фанатов

      0
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      Рейтинг: +524

      CSKA57 30 мая, 18:17

      Скорее всего, Неймар вернется в Барсу.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1438

      SarJr > CSKA57 30 мая, 18:51

      Если бы это было возможно, он бы уже вернулся. Плюс, как говорит наш всеми любимый и дорогой Бартомеу, большой риск есть, бо как минимум фанаты ( не знаю игроки тоже или нет) его теперь очень не любят и бабла неймер будет требовать ещё побольше гризмана

      1
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 30 мая, 17:35

      Может и к лучшему. Антуан как бы в итоге сам себя не перехитрил на ровном месте.

      0
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      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball > Cules2013 31 мая, 10:26

      То есть ты против и Гризманна, и Неймара ?

      0
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 > ItalianFootball 22 часа назад

      скорее, да - против, чем нет. Против Неймара на 100%, Антуан - 50/50.

      0
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      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball > Cules2013 5 часов назад

      Суарес и Месси уже старая, стареющая гвардия, пока Коут ведет себя по бразильски, Дембеле спит и рубится в плойку, то кому играть, условно в следующем сезоне ? Понимаю вопрос зеленючий, но ты б хоть варианты откидал коль так смело отметаешь. Я ни за Дошираковца, ни за Толерантного европейца, но они моложе и уровень свой доказали.

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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 > ItalianFootball 1 час назад

      Гризманн может прийти в команду и стать ещё одним Коутиньо или Дембеле. И тогда будет 3 провальных трансфера за 100+ млн. Риск очень высок, а сам Гризманн так сильно хочет играть за Барсу, что уже 2 года не может определиться, куда ему вообще переходить. То, никуда, то в МЮ, то может в ПСЖ и т.д. Нахер нам сдался ещё один наёмник, который будет тупо деньги считать по контракту. Барселоне сейчас нужны бойцы на поле, мужики, как Видаль, как был Паулиньо, как Суарес. А то будет опять 0-3 и +1 аморфное тело на поле. Нужны работяги, крепкие ментально, лидеры психологически.
      Варианты? Да полно. Йович - видимо, просрали это трансфер Реалу, а игрок очень похож по стилю на Суареза. В том же Айнтрахте есть Ребич. Поползли слухи про Сане. Хотя бы прощупать почву и сделать запрос можно было бы. И это всё игроки, дешевле Антуана, получается. А сколько интересных игроков в полузащите и в защите традиционно появляется в Португалии! Но, они то в Монако, то в АПЛ, то ещё где-то, а в Барселоне был нулевой Гомеш, и противоречивый Семеду, который то ли не может играть лучше, то ли ему не дают нормально раскрыться из-за тактики и брака игрового времени.
      Де Лигт тоже с большой долей вероятности перейдёт не в Барсу. И что остаётся? Один Френки де Йонг. Барсе нужны относительно недорогие, но важные усиления под основу, а не страдать хернёй, как в прошлые несколько лет.

      0
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 > Cules2013 1 час назад

      Сколько крутых трансферов в последнее время провёл Ливерпуль и Сити, а у Барсы почти что только провалы, а бабла выбросили уйму.

      0
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      Рейтинг: +506

      VVadic 30 мая, 15:25

      Вот это новость. Моё уважение Барселоне и её игрокам:)

      0
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      Рейтинг: -391

      SuperPAV9 > VVadic 30 мая, 16:59

      Испанский чемпионат нет не слышал

      0
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      Рейтинг: +1250

      ухоженный крокодил 30 мая, 15:21

      Если бы Неймара не продали за 222 миллиона, то цена была бы примерно 60-70.
      Какого, они вешают цену в 150?

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