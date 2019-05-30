Marca: «Барселона» на данный момент отказалась от подписания Гризманна

По поводу зп не понятно, с каких времен барса начала экономить. Это так много руководство в свой карман кладёт что ле, что один из самых доходных клубов не может себе позволить платить чуть больше? Плюс, почему нельзя почистить команду, убрать всяких коутиньо, дембеле и тд, чтоб появились деньги на зп?!
А про отношение к гризману, опять же, было бы желание, нашли бы как поднять к нему доверие и симпатию команды и фанатов
«Барселона» не собирается на данный момент покупать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
По информации Marca, президент каталонцев Жозеп Бартомеу осознает сложность и риски такого трансфера.
Недавно француз объявил, что покинет мадридский клуб после завершения сезона. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего футболиста будет составлять 120 миллионов евро. Прошлым летом «Барселона» согласовала с Гризманном переход, но в итоге он решил остаться в «Атлетико».
У Бартомеу есть сомнения относительно подписания контракта с нападающим. Большим препятствием считаются его стоимость и зарплата, которая составляет 17 миллионов евро в год. Также руководитель знает, что после того, как форвард отказал «Барселоне» прошлым летом, ключевые игроки каталонцев имеют к нему не очень хорошее отношение и не хотят видеть его в команде. Это же можно сказать и о болельщиках «Барселоны».
Президент понимает, что совету директоров придется приложить немало усилий, чтобы повысить имидж француза, если клуб захочет подписать его этим летом. Руководство «Барселоны» пока заморозило трансфер Гризманна.