ВТБ купил за 1 рубль почти 100% акций «Динамо»

Шутки шутками...а это вот и есть... СТОИМОСТЬ КЛУБА "ДИНАМО"!)))
Со всеми его потрохами в виде долгов, активов и проч...))))
Прямое отражение в футболе...КРИВОЙ экномики)))
Как уже сообщалось ранее, ВТБ выкупил контрольный пакет акций ФК «Динамо» у Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Сумма сделки составила 1 рубль.
Согласно своей финансовой отчетности, за данную стоимость банк приобрел 99,9961% акций москвичей.
- ВТБ владел «Динамо» с 2009-го по 2016 год. Весной 2009 года банк купил у ВФСО «Динамо» 75% акций футбольного клуба.
- В конце 2016 года стороны совершили обратную сделку: общество «Динамо» приобрело у ВТБ 74% акций бело-голубых за 1 рубль.
- В сезоне-2018/19 динамовцы заняли 12-место в РПЛ.