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    ВТБ купил за 1 рубль почти 100% акций «Динамо»

    Как уже сообщалось ранее, ВТБ выкупил контрольный пакет акций ФК «Динамо» у Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Сумма сделки составила 1 рубль.

    Согласно своей финансовой отчетности, за данную стоимость банк приобрел 99,9961% акций москвичей.

    • ВТБ владел «Динамо» с 2009-го по 2016 год. Весной 2009 года банк купил у ВФСО «Динамо» 75% акций футбольного клуба.
    • В конце 2016 года стороны совершили обратную сделку: общество «Динамо» приобрело у ВТБ 74% акций бело-голубых за 1 рубль.
    • В сезоне-2018/19 динамовцы заняли 12-место в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт ВТБ

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    30.05.2019 14:42
    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan 30 мая, 22:14

      Шутки шутками...а это вот и есть... СТОИМОСТЬ КЛУБА "ДИНАМО"!)))
      Со всеми его потрохами в виде долгов, активов и проч...))))
      Прямое отражение в футболе...КРИВОЙ экномики)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3852

      Агасфер 30 мая, 22:13

      Что-то дороговато...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Patriot58 30 мая, 21:04

      Кино и втб!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Olymp2 30 мая, 21:00

      дебилы здесь, дебилы там.......

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      Best_forever 30 мая, 20:58

      сколько козлов вылезло обсудить эту хренотень

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      ugc-gaming 30 мая, 20:26

      Налоги? Какие налоги? Банк покупает у мусоров клуб за 1 р., а через офшоры банку переводятся деньги, отмытые за строительство стадиона. Всё четко, респект, все видят, все знают, но ответственные люди молчат, ибо в доле.

      0
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      Рейтинг: +220

      Сенситив 30 мая, 19:52

      ...Сумма сделки составила 1 рубль...
      руководство Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» потирает потные ручки - 1-2 ляма баксов осели у них на руках (думаю налом, Карл), футбол по-русски, все довольны, все смеюца, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 30 мая, 19:48

      роисся

      0
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      Рейтинг: +3111

      порт 30 мая, 17:07

      Я тоже нашёл в кармане 1 рубль, может тоже что нибудь прикупить?

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      Рейтинг: +4791

      prezent2017 > порт 30 мая, 18:06

      Это г-но еще финансировать надо, У тебя бабла хватит?

      2
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      Рейтинг: +56

      olmok 30 мая, 16:51

      туда сюда обратно и им обоим приятно

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