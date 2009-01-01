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    ВТБ завершил покупку «Динамо» за 1 рубль. Белкин будет назначен гендиректором клуба

    Банк ВТБ завершил покупку контрольного пакета акций футбольного «Динамо». Стоимость сделки составила 1 рубль.

    «Одновременно завершен вопрос реструктуризации долга ФК «Динамо» перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 миллиарда рублей. Согласно утвержденному графику долг будет погашен в течение восьми лет равными платежами без начисления процентов», – сообщили в пресс-службе бело-голубых.

    «Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьев – первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора», – сказали в пресс-службе ВТБ.

    • Весной 2009 года ВТБ приобрел у ВФСО «Динамо» 75% акций футбольного клуба.
    • В конце 2016 года стороны совершили обратную сделку: общество «Динамо» выкупило у банка 74% акций бело-голубых за 1 рубль.
    • В нынешнем розыгрыше РПЛ динамовцы после 26-ти туров занимают 12-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команды отделяют два очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии13
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      Рейтинг: -604

      massaboss 10 секунд назад

      Обидно, что ВТБ покупает московский клуб. Я не против Динамо. Но сильным спонсорам надо поддерживать клубы других городов. Еще бы Сбер купил Торпедо и вообще триндец. ЧР превратится в ЧМОсквы.

      0
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      Рейтинг: +49

      Rtu 39 минут назад

      Мда вот Ромка Широков и ушёл чё по "собственному желанию" да ещё и втб же гос банк)) всё ясно...

      0
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      Рейтинг: +200

      Vizual 48 минут назад

      Белкин из Брата?))))

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      Рейтинг: +6472

      alex1951 1 час назад

      Динамо - для меня это все!......но это ,скажем,лозунг.
      А по сути....скажу ,что ,этот капитализм по-российски ,извратил всю сущность клуба...
      Своих воспитанников на раз-два....что вы творите ,свиньи?
      А легионерам наср...на имидж клуба...они приехали бабки грести...им выдай и положь....
      а свои сосут......говнюки...блин
      а что Хохлов ?он жертва ваших махинаций..

      1
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      Рейтинг: +24

      Суворов_лучший > alex1951 1 час назад

      Бабки рулят! Но Динамо было, есть и будет через лучших болельщиков в стране!

      0
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      Рейтинг: +5242

      KLIM777 > alex1951 1 час назад

      своим воспитанникам также насрать на имидж, сейчас бабки главнее. Сколько ваших воспитанников дошли до сборной за последние 5 - 7 лет? Подающие надежды остаются в роли подающих надежд.

      1
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      Рейтинг: +27

      Patriot58 1 час назад

      "Весной 2009 года ВТБ приобрел у ВФСО «Динамо» 75% акций футбольного клуба" - точняк нынешней весной 10 лет "дружбы" ВТБ с Динамо - результат:
      - первый вылет в низший дивизион команды, которая никогда не туда вылетала;
      - стадион Динамо теперь Динамо не принадлежит, как и Петровский парк (лакомый кусочек);
      - долги еще 8 лет платить;
      - стадион так и не открыли, и т.д.
      Теперь когда уже не "дружба", а ВТБ - хозяин, что будет с непрофильным активом? .....

      2
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      Рейтинг: +5621

      FanatSerj > Patriot58 31 минуту назад

      тут даже больше не ВТБ "спасибо" сказать, весь этот долг при Ротенберге был сформирован, причем и люди в управление клуба были им приведены и вот кто его пустил и какого хрена освоенное им бабло еще и возвращать ему надо, вот большой и интересный вопрос.
      С ВТБ пиляли потихоньку и пиляли, и клуб как то играл и Степашин своих 5 копеек вставлял.
      А вот после евреев совсем худо стало.

      0
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      Рейтинг: +135

      Best_forever 1 час назад

      Все к тому - 10 лет пытаться избавиться от самых преданных в стране болел через Химки, все ж таки сдать стадион, но с хреновым газоном, открыть стадион уже не с провозглашенными пару лет назад Бразилией или Барселоной, а скорее всего в ФНЛ, что дальше?

      1
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      Рейтинг: +3378

      Агасфер 1 час назад

      Хорошая сделка и цена! Эти уж наведут порядок,по принципу(как говорил мой однокашник) :Мне всё равно чем командовать-Большим театром,или большим противолодочным кораблём,лишь бы что-нибудь БОЛЬШОЕ было!

      0
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      Рейтинг: +35

      55together 1 час назад

      Похоже 60 лет с Динамо я буду встречать даже не в ФНЛ...

      4
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      Рейтинг: +3378

      Агасфер > 55together 1 час назад

      Не,эта задача им не по силам-ума не хватит!

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      Рейтинг: +39

      Olymp2 > 55together 1 час назад

      Ты далеко не один!

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