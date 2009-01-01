ВТБ завершил покупку «Динамо» за 1 рубль. Белкин будет назначен гендиректором клуба

Обидно, что ВТБ покупает московский клуб. Я не против Динамо. Но сильным спонсорам надо поддерживать клубы других городов. Еще бы Сбер купил Торпедо и вообще триндец. ЧР превратится в ЧМОсквы.
Банк ВТБ завершил покупку контрольного пакета акций футбольного «Динамо». Стоимость сделки составила 1 рубль.
«Одновременно завершен вопрос реструктуризации долга ФК «Динамо» перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 миллиарда рублей. Согласно утвержденному графику долг будет погашен в течение восьми лет равными платежами без начисления процентов», – сообщили в пресс-службе бело-голубых.
«Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьев – первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора», – сказали в пресс-службе ВТБ.
- Весной 2009 года ВТБ приобрел у ВФСО «Динамо» 75% акций футбольного клуба.
- В конце 2016 года стороны совершили обратную сделку: общество «Динамо» выкупило у банка 74% акций бело-голубых за 1 рубль.
- В нынешнем розыгрыше РПЛ динамовцы после 26-ти туров занимают 12-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команды отделяют два очка.