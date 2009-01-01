ВТБ завершил покупку «Динамо» за 1 рубль. Белкин будет назначен гендиректором клуба

Банк ВТБ завершил покупку контрольного пакета акций футбольного «Динамо». Стоимость сделки составила 1 рубль.

«Одновременно завершен вопрос реструктуризации долга ФК «Динамо» перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 миллиарда рублей. Согласно утвержденному графику долг будет погашен в течение восьми лет равными платежами без начисления процентов», – сообщили в пресс-службе бело-голубых.

«Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьев – первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора», – сказали в пресс-службе ВТБ.