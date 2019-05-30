Сарри: «Я заслужил остаться в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал своe будущее в лондонском клубе.

«Я должен пообщаться с клубом и понять, что я могу сделать для «Челси» и что «Челси» может сделать для меня. Я люблю АПЛ и мне повезло оказаться в «Челси», но в конце сезона надо сесть и поговорить. По моему мнению, я заслужил остаться в «Челси», но моего мнения недостаточно», – сказал Сарри.

В среду вечером «Челси» выиграл Лигу Европы. Это первый трофей в карьере итальянского специалиста.

В АПЛ команда финишировала на третьем месте. Также лондонцы дошли до финала Кубка Лиги, где уступили «Манчестер Сити».

Контракт Сарри с «Челси» рассчитан до июня 2021 года.

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