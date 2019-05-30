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    Сарри: «Я заслужил остаться в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал своe будущее в лондонском клубе.

    «Я должен пообщаться с клубом и понять, что я могу сделать для «Челси» и что «Челси» может сделать для меня. Я люблю АПЛ и мне повезло оказаться в «Челси», но в конце сезона надо сесть и поговорить. По моему мнению, я заслужил остаться в «Челси», но моего мнения недостаточно», – сказал Сарри.

    • В среду вечером «Челси» выиграл Лигу Европы. Это первый трофей в карьере итальянского специалиста.
    • В АПЛ команда финишировала на третьем месте. Также лондонцы дошли до финала Кубка Лиги, где уступили «Манчестер Сити».
    • Контракт Сарри с «Челси» рассчитан до июня 2021 года.

    Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    30.05.2019 11:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7919

      DeStar 30 мая, 14:19

      учитывая конкуренцию в апл, именно ливерпуль и сити .. то другим клубам там ловить нечего

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