«Тоттенхэм» назвал заявку на финал ЛЧ, Кейн – в составе

Тренерский штаб «Тоттенхэма» во главе с Маурисио Покеттино определился с заявкой команды на финальный матч Лиги Европы против «Ливерпуля».

В состав лондонцев вернулся нападающий Гарри Кейн, который из-за травмы не играл с 9 апреля.

Вратари: Уго Льорис, Михел Ворм, Пауло Газзанига;

Защитники: Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дэвинсон Санчес, Кайл Уокер-Петерс, Хуан Фойт, Серж Орье, Бен Дэвис;

Полузащитники: Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура, Алфи Уайтмен, Джордж Марш, Оливер Скипп;

Нападающие: Хын-Мин Сон, Гарри Кейн, Фернандо Льоренте.