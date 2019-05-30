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    «Тоттенхэм» назвал заявку на финал ЛЧ, Кейн – в составе

    Тренерский штаб «Тоттенхэма» во главе с Маурисио Покеттино определился с заявкой команды на финальный матч Лиги Европы против «Ливерпуля».

    В состав лондонцев вернулся нападающий Гарри Кейн, который из-за травмы не играл с 9 апреля.

    Вратари: Уго Льорис, Михел Ворм, Пауло Газзанига;

    Защитники: Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дэвинсон Санчес, Кайл Уокер-Петерс, Хуан Фойт, Серж Орье, Бен Дэвис;

    Полузащитники: Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура, Алфи Уайтмен, Джордж Марш, Оливер Скипп;

    Нападающие: Хын-Мин Сон, Гарри Кейн, Фернандо Льоренте.

    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня.
    • Стартовый свисток на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    30.05.2019 10:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1311

      Леха из Твери 30 мая, 12:32

      Финалы ЛЧ в последнее время предсказуемые. Кто на бумаге фаворит тот как правило и выигрывает.

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      Рейтинг: +711

      acor94 30 мая, 11:36

      Ставлю на победу Ливерпуля, но Кейн свой гол забьёт!

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      ...
      Рейтинг: +2902

      dinar7777dinar > acor94 30 мая, 11:42

      может моура? ))) дубль !

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      Рейтинг: +1720

      Черкизовский Кот 30 мая, 11:02

      Надеюсь, Кейн сыграет, и не сыграет Льоренте - он в команде явно лишний.

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      Рейтинг: +2902

      dinar7777dinar > Черкизовский Кот 30 мая, 11:08

      да ладно? сколько пользы он принес команде - 1) ГОЛ В ВОРОТА СИТИ В ОТВЕТНОЙ ВСТРЕЧЕ ! 2) ИМЕННО ОН ПОБОРОЛСЯ С ДЕ ЛИГТОМ И ОТДАЛ ПАС НА Делле Али на последних секундах матча на круйф арена и после этого победный гол моуры ! может льоренте не игрок постоянной основы но его выход на поле может решить встречу . он не лишний !

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      Рейтинг: +1720

      Черкизовский Кот > dinar7777dinar 30 мая, 11:28

      Гол в ворота Ман Сити - это рикошет. Его заслуга в том, что оказался в нужном месте. Второй гол Моуры был забит после того, как Льоренте в упор не смог переиграть кипера. В АПЛ всего 1 гол за сезон. К тому же он очень медленный. В финале буду болеть за Тоттенхэм. Верю в здоровье "Hurricane", желаю ему места в старте. Льоренте неплохо играл лет 5-6 назад, но сейчас против великолепного ван Дейка он будет просто беспомощен.

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      Рейтинг: +2902

      dinar7777dinar > Черкизовский Кот 30 мая, 11:41

      но он был на том месте где и состоялся гол в ворота ман сити ! ТРЕТИЙ ГОЛ И ПОБЕДНЫЙ ЗАБИВАЛ МОУРА именно льоренте поборолся и отдал пас на делле али который и отдал голевой пас на моуру ! так что выход на поле льоренте может повлеять на игру ! ливерпуль ничего не выиграл и о нем трубят уже второй сезон. ван дейк ван дейк да хороший защитник были и лучше в сто раз ! он ошибается ! и в первом мачте на камп ноу с его зоны убежал луис суарес и забил ! второй гол барселоны месси на добивании сыграл быстрее пока ван дейк хлопал ушами ! игра на энфилде там не заслуга ван дейка там заслуга всей команды и бездарная игра барсы. а уж сколько очков потерянных и пропущенных голов у ливерпуля за сезон в апл и в главном матче проигрыш от сити я не говорю. ван дейк хорош отличный защитник но и он ошибается и может ошибиться и в финале ! тотенхэм упорные парни ! да ливерпуль грозный клуб да вынесли барселону КАМБЭК ! но в этой лч были ужасные матчи и в неаполе а уж про белград с црвеной звездой я молчу там вообще ливерпуль ничего не показал. это финал тут все может быть ! КЕЙН В ОБОЙМЕ ! моура делле али эриксен. это имена не хуже ливерпульских ! во всяком случае финал будет мощный не то что вчера беззубый арсенал !

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      Рейтинг: +1720

      Черкизовский Кот > dinar7777dinar 30 мая, 11:55

      Футбол - вещь непредсказуемая. После поражения Ливерпуля 0-3 в полуфинале я верил, что они отыграются 4-0, и они отыгрались 4-0. А вчера ожидал, что Арсенал победит без проблем, а он развалился. Поживём - увидим.

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