«Тоттенхэм» назвал заявку на финал ЛЧ, Кейн – в составе

Финалы ЛЧ в последнее время предсказуемые. Кто на бумаге фаворит тот как правило и выигрывает.
Тренерский штаб «Тоттенхэма» во главе с Маурисио Покеттино определился с заявкой команды на финальный матч Лиги Европы против «Ливерпуля».
В состав лондонцев вернулся нападающий Гарри Кейн, который из-за травмы не играл с 9 апреля.
Вратари: Уго Льорис, Михел Ворм, Пауло Газзанига;
Защитники: Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дэвинсон Санчес, Кайл Уокер-Петерс, Хуан Фойт, Серж Орье, Бен Дэвис;
Полузащитники: Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура, Алфи Уайтмен, Джордж Марш, Оливер Скипп;
Нападающие: Хын-Мин Сон, Гарри Кейн, Фернандо Льоренте.
- Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня.
- Стартовый свисток на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» прозвучит в 22:00 по московскому времени.