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    Сарри: «Знал, что Азар хочет покинуть «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы своей команды в Лиге Европы прокомментировал информацию о скором уходе из клуба вингера Эдена Азара.

    «Всем известно, что Азар прекрасный игрок. Но вам понадобится два-три месяца, чтобы узнать, какой он человек. Эден великолепен. Я знал, что он хочет покинуть «Челси», но на каждой пресс-конференции повторял, что нужно уважать его решение», – сказал Сарри.

    • Азар близок к переходу в «Реал».
    • Мадридский клуб заплатит за бельгийца около 130 миллионов евро.
    • Презентация игрока на «Сантьяго Бернабеу» запланирована на 3 июня.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    30.05.2019 09:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1900

      Dgad 30 мая, 10:56

      Азару уже 28 и пора принять новый вызов на более высоком уровне. Добро пожаловать в Реал Эден)

      2
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      Рейтинг: +7919

      DeStar > Dgad 30 мая, 16:15

      ну да, вызов ему бы пригодился. Тем более что реалу нужна помощь)

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