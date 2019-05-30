Сарри: «Знал, что Азар хочет покинуть «Челси»

Азару уже 28 и пора принять новый вызов на более высоком уровне. Добро пожаловать в Реал Эден)
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы своей команды в Лиге Европы прокомментировал информацию о скором уходе из клуба вингера Эдена Азара.
«Всем известно, что Азар прекрасный игрок. Но вам понадобится два-три месяца, чтобы узнать, какой он человек. Эден великолепен. Я знал, что он хочет покинуть «Челси», но на каждой пресс-конференции повторял, что нужно уважать его решение», – сказал Сарри.
- Азар близок к переходу в «Реал».
- Мадридский клуб заплатит за бельгийца около 130 миллионов евро.
- Презентация игрока на «Сантьяго Бернабеу» запланирована на 3 июня.