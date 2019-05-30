4 футболиста «Челси» поспорят за звание лучшего игрока финала Лиги Европы

Азар! Че он вытворяет, красава!
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока финального матча Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».
УЕФА включил в список номинантов четырех футболистов «Челси» – левого защитника Эмерсона, вингеров Педро и Эдена Азара, а также форварда Оливье Жиру.
- Эмерсон отдал одну результативную передачу.
- Педро забил второй гол «Челси» в матче.
- Азар дважды поразил ворота «Арсенала» и ассистировал Педро.
- Жиру записал в свой актив забитый мяч и голевой пас.
Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой