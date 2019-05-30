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    4 футболиста «Челси» поспорят за звание лучшего игрока финала Лиги Европы

    Стали известны претенденты на звание лучшего игрока финального матча Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».

    УЕФА включил в список номинантов четырех футболистов «Челси» – левого защитника Эмерсона, вингеров Педро и Эдена Азара, а также форварда Оливье Жиру.

    • Эмерсон отдал одну результативную передачу.
    • Педро забил второй гол «Челси» в матче.
    • Азар дважды поразил ворота «Арсенала» и ассистировал Педро.
    • Жиру записал в свой актив забитый мяч и голевой пас.

    Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой

    Источник: Официальный твиттер Лиги Европы

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    30.05.2019 07:52
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