4 футболиста «Челси» поспорят за звание лучшего игрока финала Лиги Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока финального матча Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».

УЕФА включил в список номинантов четырех футболистов «Челси» – левого защитника Эмерсона, вингеров Педро и Эдена Азара, а также форварда Оливье Жиру.

Эмерсон отдал одну результативную передачу.

Педро забил второй гол «Челси» в матче.

Азар дважды поразил ворота «Арсенала» и ассистировал Педро.

Жиру записал в свой актив забитый мяч и голевой пас.

Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой