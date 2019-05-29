Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Реал».
«Это [слухи] всегда было частью футбола, мы должны справляться с этим. Но для меня самое важное – это «Ливерпуль», я счастлив здесь.
Приятно, что такие команды хотят подписать вас, но не забывайте о «Ливерпуле». Он побеждает большие команды. Я готовлюсь к одной из самых важных игр за этот клуб – игроки и болельщики тоже – так что давайте для начала сконцентрируемся на ней и победим», – сказал Мане.
- В марте Marca сообщила, что Мане не будет обсуждать трансфер в «Реал», пока не кончится сезон.
- 1 июня «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.