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    Мане – об интересе «Реала»: «Для меня меня самое важное – «Ливерпуль». Я счастлив здесь»

    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Реал».

    «Это [слухи] всегда было частью футбола, мы должны справляться с этим. Но для меня самое важное – это «Ливерпуль», я счастлив здесь.

    Приятно, что такие команды хотят подписать вас, но не забывайте о «Ливерпуле». Он побеждает большие команды. Я готовлюсь к одной из самых важных игр за этот клуб – игроки и болельщики тоже – так что давайте для начала сконцентрируемся на ней и победим», – сказал Мане.

    • В марте Marca сообщила, что Мане не будет обсуждать трансфер в «Реал», пока не кончится сезон.
    • 1 июня «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.

    Источник: Sky Sports

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    29.05.2019 20:48
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