Marca: Мане не будет обсуждать возможный трансфер в «Реал», пока не кончится сезон

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может покинуть команду в летнее трансферное окно, игроком интересуется «Реал». На трансфере настаивает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Об этом сообщает Marca.

Зидан уже общался с Мане в прошлом сезоне и планировал подписать его в 2018 году, но трансфер не состоялся из-за ухода француза из «Реала».

Сообщается, что Мане не будет обсуждать трансфер, пока не завершится сезон. Игрок хочет сконцентрироваться на выступлениях за клуб.