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    Marca: Мане не будет обсуждать возможный трансфер в «Реал», пока не кончится сезон

    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может покинуть команду в летнее трансферное окно, игроком интересуется «Реал». На трансфере настаивает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Об этом сообщает Marca.

    Зидан уже общался с Мане в прошлом сезоне и планировал подписать его в 2018 году, но трансфер не состоялся из-за ухода француза из «Реала».

    Сообщается, что Мане не будет обсуждать трансфер, пока не завершится сезон. Игрок хочет сконцентрироваться на выступлениях за клуб.

    • Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в 2023 году.
    • В текущем сезоне АПЛ Мане сыграл в 29 матчах, забил 17 голов и отдал один ассист.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 01:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7396

      DeStar 1 час назад

      выиграет лч - останется, или апл)

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