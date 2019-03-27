Marca: Мане не будет обсуждать возможный трансфер в «Реал», пока не кончится сезон

выиграет лч - останется, или апл)
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может покинуть команду в летнее трансферное окно, игроком интересуется «Реал». На трансфере настаивает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Об этом сообщает Marca.
Зидан уже общался с Мане в прошлом сезоне и планировал подписать его в 2018 году, но трансфер не состоялся из-за ухода француза из «Реала».
Сообщается, что Мане не будет обсуждать трансфер, пока не завершится сезон. Игрок хочет сконцентрироваться на выступлениях за клуб.
- Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в 2023 году.
- В текущем сезоне АПЛ Мане сыграл в 29 матчах, забил 17 голов и отдал один ассист.