Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Рубина» на дисквалификацию в еврокубках

всё верно воруют денег не мерено а зрители в Казани почти не ходят на футбол так откуда компенсировать только из бюджета республики
CAS (Спортивный арбитражный суд) оставил в силе решение отстранить «Рубин» от участия в еврокубках. Осенью 2018 года УЕФА запретил российскому клубу выступать в еврокубках в течение двух ближайших сезонов. Это связано с нарушением финансового фэйр-плей.
«Рубин» подал апелляцию в CAS, но ее отклонили.
- По итогам сезона-2018/19 «Рубин» не вышел в еврокубки.
- Если казанский клуб получит такое право по итогам следующего сезона, то он также не сможет принять участие в Лиге Европы или Лиге чемпионов.