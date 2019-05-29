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    Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Рубина» на дисквалификацию в еврокубках

    CAS (Спортивный арбитражный суд) оставил в силе решение отстранить «Рубин» от участия в еврокубках. Осенью 2018 года УЕФА запретил российскому клубу выступать в еврокубках в течение двух ближайших сезонов. Это связано с нарушением финансового фэйр-плей.

    «Рубин» подал апелляцию в CAS, но ее отклонили.

    • По итогам сезона-2018/19 «Рубин» не вышел в еврокубки.
    • Если казанский клуб получит такое право по итогам следующего сезона, то он также не сможет принять участие в Лиге Европы или Лиге чемпионов.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    29.05.2019 20:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 мая 2019, 22:55

      всё верно воруют денег не мерено а зрители в Казани почти не ходят на футбол так откуда компенсировать только из бюджета республики

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 29 мая 2019, 21:04

      на следующий сезон задача не вылететь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 29 мая 2019, 21:02

      Ну и фули? Поедем грабить "Ростсельмаш"....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 29 мая 2019, 20:23

      значит бердыев точно в ростов

      2
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