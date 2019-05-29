Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Рубина» на дисквалификацию в еврокубках

CAS (Спортивный арбитражный суд) оставил в силе решение отстранить «Рубин» от участия в еврокубках. Осенью 2018 года УЕФА запретил российскому клубу выступать в еврокубках в течение двух ближайших сезонов. Это связано с нарушением финансового фэйр-плей.

«Рубин» подал апелляцию в CAS, но ее отклонили.