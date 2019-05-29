InStat включил Дзюбу в символическую сборную сезона Лиги Европы

Дзюба, не задирай нос!
Компания InStat составила символическую сборную по итогам сезона Лиги Европы-2018/19.
В команду вошел российский форвард «Зенита» Артем Дзюба. Он сыграл в девяти матчах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Санкт-петербуржцы вылетели на стадии 1/8 финала от «Вильярреала».
Вратарь: Кевин Трапп («Айнтрахт»).
Защитники: Шкодран Мустафи («Арсенал»), Муктар Диакаби («Валенсия»), Рафаэл Толои («Аталанта»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»).
Полузащитники: Энсли Мэйтленд-Найлз («Арсенал»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»).
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Эден Азар («Челси»), Артем Дзюба («Зенит»).
- Сегодня в Баку пройдет финал турнира, в котором сыграют «Челси» и «Арсенал».
- Матч начнется в 22:00 по московскому времени, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
InStat занимается сбором статистических данных по разным видам спорта (футбол, хоккей, баскетбол). Компания готовит доклады как по игрокам, так и по командам. InStat продает собранные данные, они предназначены в первую очередь для профессионального использования. В одной из вкладок на сайте компании говорится, что ее услугами пользуются в частности Карло Анчелотти, Рафаэль Бенитес, Петр Чех, Артем Дзюба, Карим Бензема, а также европейские топ-клубы.