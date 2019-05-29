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    InStat включил Дзюбу в символическую сборную сезона Лиги Европы

    Компания InStat составила символическую сборную по итогам сезона Лиги Европы-2018/19.

    В команду вошел российский форвард «Зенита» Артем Дзюба. Он сыграл в девяти матчах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Санкт-петербуржцы вылетели на стадии 1/8 финала от «Вильярреала».

    Вратарь: Кевин Трапп («Айнтрахт»).

    Защитники: Шкодран Мустафи («Арсенал»), Муктар Диакаби («Валенсия»), Рафаэл Толои («Аталанта»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»).

    Полузащитники: Энсли Мэйтленд-Найлз («Арсенал»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»).

    Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Эден Азар («Челси»), Артем Дзюба («Зенит»).

    • Сегодня в Баку пройдет финал турнира, в котором сыграют «Челси» и «Арсенал».
    • Матч начнется в 22:00 по московскому времени, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный твиттер InStat

    InStat занимается сбором статистических данных по разным видам спорта (футбол, хоккей, баскетбол). Компания готовит доклады как по игрокам, так и по командам. InStat продает собранные данные, они предназначены в первую очередь для профессионального использования. В одной из вкладок на сайте компании говорится, что ее услугами пользуются  в частности Карло Анчелотти, Рафаэль Бенитес, Петр Чех, Артем Дзюба, Карим Бензема, а также европейские топ-клубы.

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    29.05.2019 19:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 30 мая 2019, 06:53

      Дзюба, не задирай нос!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 29 мая 2019, 21:21

      Самим то не смешно включить хрен знает кого, а лучшего бомбера Жиру нет

      4
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      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Skull_Boy 29 мая 2019, 21:34

      А почему бы и нет? Скорее всего, средняя оценка за матч выше чем у Жиру

      0
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      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Skull_Boy 29 мая 2019, 21:43

      Он верховые все выиграл вот и попал, instat же

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 29 мая 2019, 21:19

      Что за бред , Дзюба в жопу там дал кому то?

      -1
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      Рейтинг: +779

      GSmall 29 мая 2019, 20:37

      То чувство когда Дзюба в одном списке с Обамой и Эденом)

      2
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