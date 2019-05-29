InStat включил Дзюбу в символическую сборную сезона Лиги Европы

InStat занимается сбором статистических данных по разным видам спорта (футбол, хоккей, баскетбол). Компания готовит доклады как по игрокам, так и по командам. InStat продает собранные данные, они предназначены в первую очередь для профессионального использования. В одной из вкладок на сайте компании говорится, что ее услугами пользуются в частности Карло Анчелотти, Рафаэль Бенитес, Петр Чех, Артем Дзюба, Карим Бензема, а также европейские топ-клубы.