«Анжи» отозвал апелляцию на отказ в получении лицензии. Клуб не будет выступать в ФНЛ

«Анжи» не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне.

По итогам чемпионата России-2018/19 махачкалинцы выбыли из Премьер-лиги. Как сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин, «Анжи» отозвал апелляцию на отказ в получении лицензии, которая позволяет выступать в РПЛ и ФНЛ.

«Анжи» отозвал жалобу в апелляционный комитет на отказ в лицензии, позволяющей выступать в РПЛ и ФНЛ. У клуба остается возможность пройти внештатную процедуру лицензирования в ПФЛ в первой половине июня», – сказал Летин.

«Анжи» был основан 12 мая 1991 года.

В сезоне-2012/13 махачкалинский клуб выиграл бронзовые медали РПЛ.

В 2001-м и 2003 году «Анжи» выходил в финал Кубка России.

В течение всего минувшего сезона команда из Дагестана испытывала финансовые проблемы.

РФС заинтересован в сохранении профессионального статуса «Анжи»