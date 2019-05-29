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    «Анжи» отозвал апелляцию на отказ в получении лицензии. Клуб не будет выступать в ФНЛ

    «Анжи» не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне.

    По итогам чемпионата России-2018/19 махачкалинцы выбыли из Премьер-лиги. Как сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин, «Анжи» отозвал апелляцию на отказ в получении лицензии, которая позволяет выступать в РПЛ и ФНЛ.

    «Анжи» отозвал жалобу в апелляционный комитет на отказ в лицензии, позволяющей выступать в РПЛ и ФНЛ. У клуба остается возможность пройти внештатную процедуру лицензирования в ПФЛ в первой половине июня», – сказал Летин.

    • «Анжи» был основан 12 мая 1991 года.
    • В сезоне-2012/13 махачкалинский клуб выиграл бронзовые медали РПЛ.
    • В 2001-м и 2003 году «Анжи» выходил в финал Кубка России.
    • В течение всего минувшего сезона команда из Дагестана испытывала финансовые проблемы.

    РФС заинтересован в сохранении профессионального статуса «Анжи»

    Источник: Sport24

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    29.05.2019 18:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +111

      lifter025 30 мая 2019, 00:24

      сколько же в вас желчи,нацисты гребанные...и вам того же желаю в скором будущем... видно Анжи вам хорошо насолил

      0
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      Рейтинг: +27

      Oleg1956 > lifter025 30 мая 2019, 08:15

      Не волнуйся скоро многие будут говорить что лучше играть на юге чем в сибире. Насчет бюджетов за нами и другие пойдут вопрос только во времени. Ну а насчет желчи то это в крови.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 мая 2019, 21:25

      Не сказать, что я рад-ничего не сказать!

      -1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 29 мая 2019, 21:08

      Вот и сказочки конец.
      Где теперь эти горцы которые били себя в грудь и готовы были порвать за Анжи ???
      Дикая дивизия где вы теперь. Где хабиби который гордо надевал футболки этого несчастного клуба?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 29 мая 2019, 20:46

      Тебя бы вообще не видеть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 29 мая 2019, 20:22

      Ну хоть не скоро их увидим в рпл)))

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 29 мая 2019, 19:36

      Поиграют в ПФЛ, ничего страшного. Ну а расформируют-то - вряд ли.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 29 мая 2019, 19:27

      Это позор ! Ну , и зачем нужна Рпл ??? .. А нужна она для того , чтобы страховать такие клубы и т.д.

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 29 мая 2019, 19:13

      туда им и дорога

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      Рейтинг: +33

      Zigagurt 29 мая 2019, 19:08

      Распустите эту ресуразность уже

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 мая 2019, 18:55

      Если РФС и дальше будет воровать деньги, то и другие клубы также
      посыпятся.

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