Агент: «Мелкадзе решил остаться в «Спартаке» после разговора с Кононовым»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе, рассказал, почему футболист решил продлить контракт с московским клубом.

«Весной «Спартак» действительно предлагал Георгию условия ниже его ожиданий. Но, раз контракт подписан, значит, обе стороны довольны.

На него очень сильно повлиял разговор с Олегом Кононовым около месяца назад. Именно после того общения Георгий решил остаться в команде.

Как и у любого форварда, его цель – забивать голы. Но, если на этом зацикливаться и грызть себя, ничего хорошего не будет. Он остался в команде, значит, уверен в себе. И все зависит только от самого Георгия», – сказал Мижигурскис.

Мелкадзе – воспитанник московского клуба. За основной состав «Спартака» он дебютировал в мае 2015 года.

Всего форвард провел за столичную команду 19 матчей и не забил ни одного гола.

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