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    Агент: «Мелкадзе решил остаться в «Спартаке» после разговора с Кононовым»

    Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе, рассказал, почему футболист решил продлить контракт с московским клубом.

    «Весной «Спартак» действительно предлагал Георгию условия ниже его ожиданий. Но, раз контракт подписан, значит, обе стороны довольны.

    На него очень сильно повлиял разговор с Олегом Кононовым около месяца назад. Именно после того общения Георгий решил остаться в команде.

    Как и у любого форварда, его цель – забивать голы. Но, если на этом зацикливаться и грызть себя, ничего хорошего не будет. Он остался в команде, значит, уверен в себе. И все зависит только от самого Георгия», – сказал Мижигурскис.

    • Мелкадзе – воспитанник московского клуба. За основной состав «Спартака» он дебютировал в мае 2015 года.
    • Всего форвард провел за столичную команду 19 матчей и не забил ни одного гола.

    Карпов: «Спартак» подписал с Мелкадзе трехлетний контракт на сумму более чем 2 миллиона евро»

    Источник: Sport24

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    29.05.2019 17:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 29 мая 2019, 21:53

      Очень надеюсь, что не на долго... и вообще трансферная политика клуба очень странная!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 29 мая 2019, 21:52

      Цель забивать голы это хорошо, но как-то пока рознится с реалиями

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 29 мая 2019, 21:43

      Гнать его надо из команды. полный ноль.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 29 мая 2019, 19:36

      Здесь платят регулярно, без проблем. Кто ему ещё столько будет платить регулярно?
      Не забивающему нападающему.
      Кому нужен в аренду нападающий 19 игр ноль голов?
      А он точно нападающий?!?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 29 мая 2019, 19:10

      На мой взгляд,слабый игрок сегодняшнего состава. Слабее даже Ташаева и Ломовицкого.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 29 мая 2019, 18:43

      Решил и дальше не забивать, а че нарушать традицию....бабки и так идут по контракту.....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24280

      DOCTOR PENALTY 29 мая 2019, 18:31

      Решить-то решил, а вот потянуть потянет?... Проблем с весом не будет?... Да и Комличенко, если придёт, то совсем не на лавку.

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