Карпов: «Спартак» подписал с Мелкадзе трехлетний контракт на сумму более чем 2 миллиона евро»

Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил подробности нового контракта нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе.

Срок соглашения москвичей с 22-летним футболистом рассчитан на три года.

Изначально зарплата форварда составит 40 тысяч евро в месяц (480 тысяч в год). Если в следующем сезоне он проведет 50% матчей, зарплата возрастет до 65 тысяч (780 тысяч в год). Кроме того, предусмотрены премиальные и бонусы за результативные действия.

Таким образом игрок за три года может заработать чуть более 2 миллионов евро. И это без учета возможных бонусов.

В сезоне-2018/19 Мелкадзе провел за москвичей 11 матчей и не забил ни одного гола.

«Чемпионат»: «Спартак» продлил контракт с Мелкадзе