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    Карпов: «Спартак» подписал с Мелкадзе трехлетний контракт на сумму более чем 2 миллиона евро»

    Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил подробности нового контракта нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе.

    Срок соглашения москвичей с 22-летним футболистом рассчитан на три года.

    Изначально зарплата форварда составит 40 тысяч евро в месяц (480 тысяч в год). Если в следующем сезоне он проведет 50% матчей, зарплата возрастет до 65 тысяч (780 тысяч в год). Кроме того, предусмотрены премиальные и бонусы за результативные действия.

    Таким образом игрок за три года может заработать чуть более 2 миллионов евро. И это без учета возможных бонусов.

    В сезоне-2018/19 Мелкадзе провел за москвичей 11 матчей и не забил ни одного гола.

    «Чемпионат»: «Спартак» продлил контракт с Мелкадзе

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1504

      WhiteEgon 9 минут назад

      Нормально. теперь можно спокойно лавку полировать и завершать карьеру по истечении контракта.

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