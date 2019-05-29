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    «Чемпионат»: «Спартак» отдаст Мелкадзе в аренду, если Кононов будет недоволен игроком на сборах

    «Спартак» может отправить нападающего Георгия Мелкадзе в аренду.

    Сегодня москвичи подписали с 22-летним футболистом новый трехлетний контракт. По информации «Чемпионата», «Спартак» готов отдать форварда в аренду в том случае, если главного тренера команды Олега Кононова не удовлетворит игра Мелкадзе на летних сборах.

    • Нападающий – воспитанник московского клуба. За основной состав «Спартака» он дебютировал в мае 2015 года.
    • Всего Мелкадзе провел за столичную команду 19 матчей и не забил ни одного гола.

    Карпов: «Спартак» подписал с Мелкадзе трехлетний контракт на сумму более чем 2 миллиона евро»

    Источник: «Чемпионат»

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    29.05.2019 17:04
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 30 мая 2019, 03:44

      Вот нахрена с ним контракт продляли??? Промеса вернуть и то лучше будет..

      1
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > docndoc 31 мая 2019, 17:41

      ну так наверняка по Промесу работают. А это все сделано для стимула Мелкадзе... чтобы доказывал.

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 29 мая 2019, 22:58

      Не нужен Мелкадзе - плохой игрок.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 29 мая 2019, 19:21

      Странная какая-то политика...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 29 мая 2019, 19:07

      Там какой-то турнир намечается?
      После него и распрощаются.

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 29 мая 2019, 18:40

      Надо кононова в придачу в аренду сдать, болельщики уже очень им не довольны.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 29 мая 2019, 18:03

      надо сразу было от него избавляться

      1
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      Рейтинг: +703

      В даль смотрящий 29 мая 2019, 17:57

      По предыдущему контракту у него было "личка" 1, 2 млн. евро. Сейчас продлили на 3 года действующий контракт, но не знаю на каких финансовых условиях. А теперь такие заявления, тогда зачем было переподписывать на долгосрочный контра его ?

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 29 мая 2019, 17:45

      А что сборов-то ждать? Неужели сегодня Кононову не ясно, что Мелкадзе ноль без палочки?

      2
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      Рейтинг: +80

      0chevidno > Старикан 31 мая 2019, 23:14

      я бы так не говорил, на замену он выходит не плохо. Так что пусть пока будет. Годик еще его посмотреть точно можно

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > 0chevidno 2 июня 2019, 21:03

      Не плохо - это когда выходит и забивает! А так как он выходит толку мало...

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 29 мая 2019, 17:34

      Не будь лимита, этого Мелкадзе давно бы продали. Не знаю, правда, купил бы его кто-нибудь с его-то результативностью.

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      Рейтинг: +103

      pasha-ansh@mail.ru 29 мая 2019, 17:18

      Спам псевдонародная команда её уровень 5-7 место

      1
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