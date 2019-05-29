«Чемпионат»: «Спартак» отдаст Мелкадзе в аренду, если Кононов будет недоволен игроком на сборах

«Спартак» может отправить нападающего Георгия Мелкадзе в аренду.

Сегодня москвичи подписали с 22-летним футболистом новый трехлетний контракт. По информации «Чемпионата», «Спартак» готов отдать форварда в аренду в том случае, если главного тренера команды Олега Кононова не удовлетворит игра Мелкадзе на летних сборах.

Нападающий – воспитанник московского клуба. За основной состав «Спартака» он дебютировал в мае 2015 года.

Всего Мелкадзе провел за столичную команду 19 матчей и не забил ни одного гола.

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