Фанаты «Бешикташа» испортили авто девушке Кариуса, написав на нем «неудачник»

Болельщики «Бешикташа» испортили автомобиль девушки голкипера команды Лориса Кариуса Софии Томаллы.

Прошлым летом немец перешел в турецкий клуб из «Ливерпуля» на правах двухгодичной аренды. Ранее СМИ сообщали, что футболист хочет вернуться в Англию после завершения этого сезона, но в воскресенье он заявил, что останется в «Бешикташе» еще на год.

После этого фанаты стамбульцев написали на машине Томаллы слово loser (неудачник).

В сезоне-2018/19 Кариус провел за «Бешикташ» 35 матчей (шесть – на ноль) и пропустил 49 голов.