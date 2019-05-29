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    Фанаты «Бешикташа» испортили авто девушке Кариуса, написав на нем «неудачник»

    Болельщики «Бешикташа» испортили автомобиль девушки голкипера команды Лориса Кариуса Софии Томаллы.

    Прошлым летом немец перешел в турецкий клуб из «Ливерпуля» на правах двухгодичной аренды. Ранее СМИ сообщали, что футболист хочет вернуться в Англию после завершения этого сезона, но в воскресенье он заявил, что останется в «Бешикташе» еще на год.

    После этого фанаты стамбульцев написали на машине Томаллы слово loser (неудачник).

    В сезоне-2018/19 Кариус провел за «Бешикташ» 35 матчей (шесть – на ноль) и пропустил 49 голов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Софии Томаллы

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    29.05.2019 17:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 мая 2019, 21:26

      Не факт что аллис он не обделается в субботку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 29 мая 2019, 20:00

      отстаньте уже от кариуса... ошибки все совершают

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 29 мая 2019, 19:15

      Если людям больше заняться нечем как только машины портить, то это еще вопоос кто неудачник или если быть точным loser?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +779

      GSmall 29 мая 2019, 18:00

      Козлы больные.Пусть руководство обсирают.Он сам себя не подписал в их клуб

      5
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