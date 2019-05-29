The Sun: Погба согласился на понижение зарплаты в «Реале»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба договорился с «Реалом» о переходе.

По данным The Sun, сначала мадридский клуб анонсирует переход полузащитника «Челси» Эдена Азара, и только затем подпишет контракт с Полем Погба и сообщит об этом.

Также источник утверждает, что француз согласился пойти на понижение зарплаты.

В «Манчестер Юнайтед» Погба зарабатывает 13 миллионов евро в год. В «Реале» будет получать на 3 миллиона меньше.

Сумма трансфера составит 170 миллионов евро.