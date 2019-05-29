The Sun: Погба согласился на понижение зарплаты в «Реале»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба договорился с «Реалом» о переходе.
По данным The Sun, сначала мадридский клуб анонсирует переход полузащитника «Челси» Эдена Азара, и только затем подпишет контракт с Полем Погба и сообщит об этом.
Также источник утверждает, что француз согласился пойти на понижение зарплаты.
В «Манчестер Юнайтед» Погба зарабатывает 13 миллионов евро в год. В «Реале» будет получать на 3 миллиона меньше.
Сумма трансфера составит 170 миллионов евро.
- Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.
- Его контракт истекает летом 2021 года.