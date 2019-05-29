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    The Sun: Погба согласился на понижение зарплаты в «Реале»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба договорился с «Реалом» о переходе.

    По данным The Sun, сначала мадридский клуб анонсирует переход полузащитника «Челси» Эдена Азара, и только затем подпишет контракт с Полем Погба и сообщит об этом.

    Также источник утверждает, что француз согласился пойти на понижение зарплаты.

    В «Манчестер Юнайтед» Погба зарабатывает 13 миллионов евро в год. В «Реале» будет получать на 3 миллиона меньше.

    Сумма трансфера составит 170 миллионов евро.

    • Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.
    • Его контракт истекает летом 2021 года.

    Источник: The Sun

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    29.05.2019 09:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26

      babazo-72 29 мая 2019, 19:56

      Не нужны МЮ Бейл и Хамес

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > babazo-72 30 мая 2019, 10:37

      В тему)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 29 мая 2019, 18:35

      Хоть бы всё не сорвалось - ****** этот петушара уже невозможно!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 29 мая 2019, 12:12

      жестко. ну не стоит он таких денег. Да. игрок безусловно не плохой в плане что ... ну типа может играть, но играть же не хочет! капризный, лучше уж эриксона! и дешевле выйдет блин и толковее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV 29 мая 2019, 10:58

      Думаю это реально! Зная как МЮ последние годы в трасферах плох, думаю смогут засунуть в трансфер Бейла и Хамеса

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 мая 2019, 10:55

      какой дурак за него заплатит 170 лямов?

      2
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > Garrincha58 29 мая 2019, 10:58

      Думаю будут пытаться сунуть Бейла+ 100мл.

      3
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