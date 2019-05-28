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    «Ювентус» готов заплатить 60 миллионов за Иско

    «Ювентус» всерьез нацелился на полузащитника «Реала» Иско, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, туринский клуб во время летнего трансферного окна готов заплатить за хавбека 60 миллионов евро.

    «Ювентус» намерен связаться с испанцем, чтобы узнать о его планах на будущее. Ранее 27-летний футболист не собирался покидать «Сантьяго Бернабеу».

    • В сезоне-2018/19 Иско сыграл 37 матчей в составе «Реала», забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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