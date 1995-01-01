«Краснодар» продлил контракты с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари

«Краснодар» объявил о заключении новых контрактом с четырьмя футболистами.

Краснодарский клуб продлил соглашения с защитниками Александром Мартыновичем и Кристианом Рамиресом, полузащитником Юрием Газинским и нападающим Ари.

Мартынович выступает за южан с 2010 года. Белорус провел за команду 198 матчей, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами.

Рамирес – игрок «Краснодара» с января 2017 года. На счету эквадорца семь передач в 73-х встречах.

Газинский защищает цвета краснодарцев с 2013 года. В активе россиянина 10 мячей и 23 голевых паса в 217-ти играх.

Ари выступает за «Краснодар» с августа 2013 года. Форвард провел за клуб 136 официальных матчей, забил 44 гола и сделал 23 результативные передачи.