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    «Краснодар» продлил контракты с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари

    «Краснодар» объявил о заключении новых контрактом с четырьмя футболистами.

    Краснодарский клуб продлил соглашения с защитниками Александром Мартыновичем и Кристианом Рамиресом, полузащитником Юрием Газинским и нападающим Ари.

    Мартынович выступает за южан с 2010 года. Белорус провел за команду 198 матчей, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами.

    Рамирес – игрок «Краснодара» с января 2017 года. На счету эквадорца семь передач в 73-х встречах.

    Газинский защищает цвета краснодарцев с 2013 года. В активе россиянина 10 мячей и 23 голевых паса в 217-ти играх.

    Ари выступает за «Краснодар» с августа 2013 года. Форвард провел за клуб 136 официальных матчей, забил 44 гола и сделал 23 результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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