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    Головин – о переходе в «Монако»: «Не сомневаюсь, что все сделал правильно»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что иногда задумывался о правильности своего перехода в стан монегасков. Россиянин подчеркнул, что переезд во Францию для него – это поступательное развитие карьеры.

    «Часто ли в течение сезона задумывался над тем, правильно ли поступили, перейдя из ЦСКА в «Монако»? Нет, не часто. Ведь решение уже было принято и нужно было играть, помогать команде.

    Да, сезон получился непростым, но на то были разные, в том числе объективные, причины. Для меня же переезд во французский чемпионат – это поступательное развитие карьеры. Потребовалось какое-то время на адаптацию, но сейчас чувствую себя гораздо увереннее, чем год назад. Не сомневаюсь, что все сделал правильно», – сказал Головин.

    • Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 Головин отличился четыре раза и сделал четыре голевые передачи в 35-ти матчах за монегасков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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