Головин – о переходе в «Монако»: «Не сомневаюсь, что все сделал правильно»

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что иногда задумывался о правильности своего перехода в стан монегасков. Россиянин подчеркнул, что переезд во Францию для него – это поступательное развитие карьеры.

«Часто ли в течение сезона задумывался над тем, правильно ли поступили, перейдя из ЦСКА в «Монако»? Нет, не часто. Ведь решение уже было принято и нужно было играть, помогать команде.

Да, сезон получился непростым, но на то были разные, в том числе объективные, причины. Для меня же переезд во французский чемпионат – это поступательное развитие карьеры. Потребовалось какое-то время на адаптацию, но сейчас чувствую себя гораздо увереннее, чем год назад. Не сомневаюсь, что все сделал правильно», – сказал Головин.