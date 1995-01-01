«Локомотив» подпишет с Крыховяком трехлетний контракт

«Локомотив» подпишет с полузащитником Гжегожем Крыховяком полноценный контракт сроком на три года. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе.

Руководитель отметил, что сейчас клуб занимается формальностями по выкупу поляка у «ПСЖ».

«По Крыховяку мы занимаемся формальностями, всe будет нормально. И мы хотим, и владельцы прав на него, и он хочет остаться в клубе. Векторы совпадают. Контракт на три года будет заключeн», – сказал Кикнадзе.