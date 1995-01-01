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    «Локомотив» подпишет с Крыховяком трехлетний контракт

    «Локомотив» подпишет с полузащитником Гжегожем Крыховяком полноценный контракт сроком на три года. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе.

    Руководитель отметил, что сейчас клуб занимается формальностями по выкупу поляка у «ПСЖ».

    «По Крыховяку мы занимаемся формальностями, всe будет нормально. И мы хотим, и владельцы прав на него, и он хочет остаться в клубе. Векторы совпадают. Контракт на три года будет заключeн», – сказал Кикнадзе.

    • Крыховяк перебрался в «Локомотив» из «ПСЖ» на правах аренды летом 2018 года с правом выкупа за 12,5 миллиона евро.
    • В минувшем сезоне 29-летний хавбек сыграл в составе железнодорожников 39 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
    • «Локомотив» завоевал серебряные медали РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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