«Локомотив» подпишет с Крыховяком трехлетний контракт

«Локомотив» подпишет с полузащитником Гжегожем Крыховяком полноценный контракт сроком на три года. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе.
Руководитель отметил, что сейчас клуб занимается формальностями по выкупу поляка у «ПСЖ».
«По Крыховяку мы занимаемся формальностями, всe будет нормально. И мы хотим, и владельцы прав на него, и он хочет остаться в клубе. Векторы совпадают. Контракт на три года будет заключeн», – сказал Кикнадзе.
- Крыховяк перебрался в «Локомотив» из «ПСЖ» на правах аренды летом 2018 года с правом выкупа за 12,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне 29-летний хавбек сыграл в составе железнодорожников 39 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
- «Локомотив» завоевал серебряные медали РПЛ.