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    Кейн: «Когда я занимался в академии «Тоттенхэма», не мог представить себе финал ЛЧ»

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился чувствами перед финалом Лиги чемпионов.

    «Выше и быть ничего не может. За последние четыре-пять лет, при Маурисио Покеттино, мы стремились стать одной из сильнейших команд Европы. Выход в финал Лиги чемпионов – историческое событие.
    Мне, как, прежде всего, болельщику «Тоттенхэма» этот сюжет даже присниться не мог. Даже, когда я занимался в клубной академии, ни о чем подобном не мечтал», – поделился форвард.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в 22:00 по московскому времени.
    • Соперник «Тоттенхэма» – «Ливерпуль».
    • «Шпоры» не выигрывали трофеи с 2007 года.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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