Кейн: «Когда я занимался в академии «Тоттенхэма», не мог представить себе финал ЛЧ»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился чувствами перед финалом Лиги чемпионов.
«Выше и быть ничего не может. За последние четыре-пять лет, при Маурисио Покеттино, мы стремились стать одной из сильнейших команд Европы. Выход в финал Лиги чемпионов – историческое событие.
Мне, как, прежде всего, болельщику «Тоттенхэма» этот сюжет даже присниться не мог. Даже, когда я занимался в клубной академии, ни о чем подобном не мечтал», – поделился форвард.
- Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в 22:00 по московскому времени.
- Соперник «Тоттенхэма» – «Ливерпуль».
- «Шпоры» не выигрывали трофеи с 2007 года.