Кейн: «Когда я занимался в академии «Тоттенхэма», не мог представить себе финал ЛЧ»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился чувствами перед финалом Лиги чемпионов.

«Выше и быть ничего не может. За последние четыре-пять лет, при Маурисио Покеттино, мы стремились стать одной из сильнейших команд Европы. Выход в финал Лиги чемпионов – историческое событие.

Мне, как, прежде всего, болельщику «Тоттенхэма» этот сюжет даже присниться не мог. Даже, когда я занимался в клубной академии, ни о чем подобном не мечтал», – поделился форвард.