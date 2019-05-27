Перес: «Роналду – лучший игрок, который «Реал» когда-либо покупал. Ему сложно найти замену»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением об уходе в «Ювентус» Криштиану Роналду.

«Очень сложно заменить Роналду. Но у нас есть очень хорошие игроки, которые со временем могут это сделать. Криштиану хотел новых испытаний, поэтому решил уйти. Он никогда не создавал проблем клубу, был примером для всех. Я буду помнить его как лучшего игрока, которого мы покупали. Он всегда отличался образцовым поведением и настоящим профессионализмом», – заявил президент «Реала».