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    Перес: «Роналду – лучший игрок, который «Реал» когда-либо покупал. Ему сложно найти замену»

    Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением об уходе в «Ювентус» Криштиану Роналду.

    «Очень сложно заменить Роналду. Но у нас есть очень хорошие игроки, которые со временем могут это сделать. Криштиану хотел новых испытаний, поэтому решил уйти. Он никогда не создавал проблем клубу, был примером для всех. Я буду помнить его как лучшего игрока, которого мы покупали. Он всегда отличался образцовым поведением и настоящим профессионализмом», – заявил президент «Реала».

    • Трансфер состоялся летом прошлого года.
    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • В этот период португалец четырежды становился обладателем «Золотого мяча».

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +929

      olic29ivica 18 минут назад

      не который, а которого

      0
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      Рейтинг: +9558

      Garrincha58 40 минут назад

      близок локоток да не укусишь

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