Sport.es: Мартинес – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

«Барселона» всерьез рассматривает вариант с увольнением Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.
Окончательное решение о будущем 55-летнего специалиста пока не принято. В ближайшее время руководители клуба встретятся с ним для обсуждения сложившейся ситуации.
Как сообщает Sport.es, в случае отставки Вальверде «Барса» хочет пригласить тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Он является основным кандидатом в шорт-листе каталонцев.
- Мартинес связан с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией контрактом до лета 2020 года.
- Тренер – уроженец каталонского города Балагер.
- «Барселона» в сезоне-2018/19 выиграла только Примеру.