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    Sport.es: Мартинес – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

    «Барселона» всерьез рассматривает вариант с увольнением Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.

    Окончательное решение о будущем 55-летнего специалиста пока не принято. В ближайшее время руководители клуба встретятся с ним для обсуждения сложившейся ситуации.

    Как сообщает Sport.es, в случае отставки Вальверде «Барса» хочет пригласить тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Он является основным кандидатом в шорт-листе каталонцев.

    • Мартинес связан с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией контрактом до лета 2020 года.
    • Тренер – уроженец каталонского города Балагер.
    • «Барселона» в сезоне-2018/19 выиграла только Примеру.

    Источник: Sport.es

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