Sport.es: Мартинес – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

«Барселона» всерьез рассматривает вариант с увольнением Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.

Окончательное решение о будущем 55-летнего специалиста пока не принято. В ближайшее время руководители клуба встретятся с ним для обсуждения сложившейся ситуации.

Как сообщает Sport.es, в случае отставки Вальверде «Барса» хочет пригласить тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Он является основным кандидатом в шорт-листе каталонцев.