«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом

Логично.
Тульский «Арсенал» на своем официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с главным тренером Игорем Черевченко и его штабом в составе старшего тренера Игоря Семшова, помощника главного тренера Валерия Климова, тренера вратарей Сергея Кращенко и тренера по физической подготовке Михаила Соловья.
Соглашения рассчитаны до июня 2020 года.
- Черевченко возглавил туляков в ноябре прошлого года.
- Под руководством 44-летнего специалиста «Арсенал» занял шестое место в нынешнем сезоне. Это лучший результат тульского клуба в истории.
- «Арсенал» вышел в Лигу Европы, где начнет выступление со второго квалификационного раунда.