Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    «Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом

    Тульский «Арсенал» на своем официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с главным тренером Игорем Черевченко и его штабом в составе старшего тренера Игоря Семшова, помощника главного тренера Валерия Климова, тренера вратарей Сергея Кращенко и тренера по физической подготовке Михаила Соловья.

    Соглашения рассчитаны до июня 2020 года.

    • Черевченко возглавил туляков в ноябре прошлого года.
    • Под руководством 44-летнего специалиста «Арсенал» занял шестое место в нынешнем сезоне. Это лучший результат тульского клуба в истории.
    • «Арсенал» вышел в Лигу Европы, где начнет выступление со второго квалификационного раунда.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:53
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71050
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru