«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом

Тульский «Арсенал» на своем официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с главным тренером Игорем Черевченко и его штабом в составе старшего тренера Игоря Семшова, помощника главного тренера Валерия Климова, тренера вратарей Сергея Кращенко и тренера по физической подготовке Михаила Соловья.

Соглашения рассчитаны до июня 2020 года.