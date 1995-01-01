France Football: зарплата Виллаш-Боаша в «Марселе» составит более 7 миллионов. Контракт – на два года

France Football опубликовал подробности возможного будущего назначения Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера «Марсель».

Издание утверждает, что португалец будет зарабатывать почти 600 тысяч евро в месяц (7,2 миллиона в год). Контракт будет рассчитан на два сезона.

Для сравнения, зарплата 41-летнего специалиста в «Зените» составляла 8,5 миллиона в год, в «Шанхай СИПГ» – 12 миллионов.