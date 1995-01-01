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    France Football: зарплата Виллаш-Боаша в «Марселе» составит более 7 миллионов. Контракт – на два года

    France Football опубликовал подробности возможного будущего назначения Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера «Марсель».

    Издание утверждает, что португалец будет зарабатывать почти 600 тысяч евро в месяц (7,2 миллиона в год). Контракт будет рассчитан на два сезона.

    Для сравнения, зарплата 41-летнего специалиста в «Зените» составляла 8,5 миллиона в год, в «Шанхай СИПГ» – 12 миллионов.

    • Виллаш-Боаш возглавлял петербургский клуб с 2014-го по 2016 год и выиграл с ним РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Тренер безработный с ноября 2017 года.

    Источник: France Football

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4479

      84aivengo 17 минут назад

      всплыл в европе,"дорогой товарищ"...

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