France Football: зарплата Виллаш-Боаша в «Марселе» составит более 7 миллионов. Контракт – на два года

всплыл в европе,"дорогой товарищ"...
France Football опубликовал подробности возможного будущего назначения Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера «Марсель».
Издание утверждает, что португалец будет зарабатывать почти 600 тысяч евро в месяц (7,2 миллиона в год). Контракт будет рассчитан на два сезона.
Для сравнения, зарплата 41-летнего специалиста в «Зените» составляла 8,5 миллиона в год, в «Шанхай СИПГ» – 12 миллионов.
- Виллаш-Боаш возглавлял петербургский клуб с 2014-го по 2016 год и выиграл с ним РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Тренер безработный с ноября 2017 года.