Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Варга: «К Чалову есть устойчивый предметный интерес из Англии. Именно этот вариант мы начинаем прорабатывать»

    Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что в ближайшем будущем нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в один из клубов АПЛ.

    В марте российский футболист заключил договор о сотрудничестве с британским агентством Base Soccer Agency.

    «Наш коллега был на последнем матче ЦСКА и смотрел Чалова, но пока никаких деталей мы не хотели бы объявлять. К Федору есть устойчивый предметный интерес из Англии. Именно этот вариант мы начинаем прорабатывать, но пока лишь начинаем. Сами знаете, что порой клубы ведут игрока по два-три года.

    Я сам недавно был в России и видел Чалова в двух играх. Не думаю, что ему необходимо уезжать прямо сейчас — российский чемпионат он пока не перерос. К тому же у него хороший контракт с одним из лучших и, наверное, самым стабильным клубом России. Думаю, в ЦСКА у Чалова пока еще очень много работы», – сказал Варга.

    • В сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30-ти матчах.
    • Контракт 21-летнего форварда с ЦСКА рассчитан до 2022 года.

    Чалов начал сотрудничать с лондонским агентством

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4479

      84aivengo 9 секунд назад

      следующий сезон и еврокубки покажут... лишь бы не раскис и продолжал развиваться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1428

      giluxa1963 6 минут назад

      поиграет еще в ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +438

      Xiko 7 минут назад

      Через сезона 2, если такой же уровень будет показывать, то можно думать, о чемпионате по сильнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4547

      piligrim1986 9 минут назад

      ребят, ну какая англия? там таких чаловых...вот без обид, парень хороший, но для ЧР пока

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10550

      bset 16 минут назад

      Вот это нормальный агент - действует в интересах игрока, а не лишь бы себе в карман побольше комиссии положить.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71050
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru