Варга: «К Чалову есть устойчивый предметный интерес из Англии. Именно этот вариант мы начинаем прорабатывать»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что в ближайшем будущем нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в один из клубов АПЛ.

В марте российский футболист заключил договор о сотрудничестве с британским агентством Base Soccer Agency.

«Наш коллега был на последнем матче ЦСКА и смотрел Чалова, но пока никаких деталей мы не хотели бы объявлять. К Федору есть устойчивый предметный интерес из Англии. Именно этот вариант мы начинаем прорабатывать, но пока лишь начинаем. Сами знаете, что порой клубы ведут игрока по два-три года.

Я сам недавно был в России и видел Чалова в двух играх. Не думаю, что ему необходимо уезжать прямо сейчас — российский чемпионат он пока не перерос. К тому же у него хороший контракт с одним из лучших и, наверное, самым стабильным клубом России. Думаю, в ЦСКА у Чалова пока еще очень много работы», – сказал Варга.

В сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30-ти матчах.

Контракт 21-летнего форварда с ЦСКА рассчитан до 2022 года.

Чалов начал сотрудничать с лондонским агентством