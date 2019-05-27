Агент: «К Мохаммади есть интерес из топ-5 лиг Европы, но он хочет остаться в России»

вопрос в зарплате скорей всего
Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что крайний защитник «Ахмата» Милад Мохаммади хочет остаться в России, несмотря на интерес со стороны клубов из топ-5 европейских чемпионатов.
Иранец покинет грозненский клуб этим летом, у него истечет контракт.
«К Мохаммади есть интерес из ведущих чемпионатов. Большой интерес из Англии, из других чемпионатов топ-5. Также интересуются им в Азии и на Ближнем Востоке. Но пока все переговоры только предварительные, никакой конкретики.
Приоритет самого Милада – остаться в России. Ему тут все нравится, он позитивно относится к стране и чемпионату. Хотя, конечно, если его пригласит европейский топ-клуб, отказать будет сложно», – сказал Варга.
- 25-летний футболист перешел в «Ахмат» в феврале 2016 года из «Рах Ахана» за 300 тысяч евро.
- В составе грозненской команды Мохаммади провел 82 матча, забил три гола и сделал шесть результативных передач.
- Ранее СМИ сообщили, что защитником интересуются «Спартак», «Зенит» и «Динамо».