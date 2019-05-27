Агент: «К Мохаммади есть интерес из топ-5 лиг Европы, но он хочет остаться в России»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что крайний защитник «Ахмата» Милад Мохаммади хочет остаться в России, несмотря на интерес со стороны клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

Иранец покинет грозненский клуб этим летом, у него истечет контракт.

«К Мохаммади есть интерес из ведущих чемпионатов. Большой интерес из Англии, из других чемпионатов топ-5. Также интересуются им в Азии и на Ближнем Востоке. Но пока все переговоры только предварительные, никакой конкретики.

Приоритет самого Милада – остаться в России. Ему тут все нравится, он позитивно относится к стране и чемпионату. Хотя, конечно, если его пригласит европейский топ-клуб, отказать будет сложно», – сказал Варга.