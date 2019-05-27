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    Агент: «К Мохаммади есть интерес из топ-5 лиг Европы, но он хочет остаться в России»

    Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что крайний защитник «Ахмата» Милад Мохаммади хочет остаться в России, несмотря на интерес со стороны клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

    Иранец покинет грозненский клуб этим летом, у него истечет контракт.

    «К Мохаммади есть интерес из ведущих чемпионатов. Большой интерес из Англии, из других чемпионатов топ-5. Также интересуются им в Азии и на Ближнем Востоке. Но пока все переговоры только предварительные, никакой конкретики.

    Приоритет самого Милада – остаться в России. Ему тут все нравится, он позитивно относится к стране и чемпионату. Хотя, конечно, если его пригласит европейский топ-клуб, отказать будет сложно», – сказал Варга.

    • 25-летний футболист перешел в «Ахмат» в феврале 2016 года из «Рах Ахана» за 300 тысяч евро.
    • В составе грозненской команды Мохаммади провел 82 матча, забил три гола и сделал шесть результативных передач.
    • Ранее СМИ сообщили, что защитником интересуются «Спартак», «Зенит» и «Динамо».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4479

      84aivengo 20 минут назад

      вопрос в зарплате скорей всего

      0
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      Рейтинг: +31

      GSmall 54 минуты назад

      Как замена пойдёт,не более

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