Джикия – о болельщиках: «Если отвернутся, значит недостаточно любили!»

Вице-капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу отношения болельщиков к команде на протяжении сезона.

«Если отвернутся, значит недостаточно любили!» – написал Джикия в инстаграме.

Москвичи заняли пятое место. Перед последним туром «Спартак» шел четвертым, но проиграл «Оренбургу» (0:2) и пропустил вперед ЦСКА.

Таким образом спартаковцы упустили возможность начать выступления в Лиге Европы сразу с группового раунда и теперь сыграют в квалификации. Также сезон-2018/19 стал самым нерезультативным для москвичей в чемпионатах России – 36 голов.