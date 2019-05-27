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    Джикия – о болельщиках: «Если отвернутся, значит недостаточно любили!»

    Вице-капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу отношения болельщиков к команде на протяжении сезона.

    «Если отвернутся, значит недостаточно любили!» – написал Джикия в инстаграме.

    Москвичи заняли пятое место. Перед последним туром «Спартак» шел четвертым, но проиграл «Оренбургу» (0:2) и пропустил вперед ЦСКА.

    Таким образом спартаковцы упустили возможность начать выступления в Лиге Европы сразу с группового раунда и теперь сыграют в квалификации. Также сезон-2018/19 стал самым нерезультативным для москвичей в чемпионатах России – 36 голов.

    text

    Публикация от text (@georgiy_14)

    Источник: Инстаграм Георгия Джикии

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2477

      serppion 3 минуты назад

      За что тебя любить-то, кривоногий?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      WhiteEgon 4 минуты назад

      Болельщики игрокам Спартака: "Если проиграли, значит не достойны играть в команде."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1305

      Бабушка Зильзиля 9 минут назад

      Но ты же в ресторан не приглашал, не ужинал, не танцевал вот и результат.

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