Ковач продолжит тренировать «Баварию»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что главный тренер команды Нико Ковач останется на своем посту.

«Ковач останется. Мы никогда не говорили, что он уйдет. Мы завоевываем титулы – это то, чего ждут от нас всех, от главного тренера. Но у нас никогда не возникало вопроса о том, останется ли он в клубе», – сказал Румменигге.