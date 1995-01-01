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    Ковач продолжит тренировать «Баварию»

    Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что главный тренер команды Нико Ковач останется на своем посту.

    «Ковач останется. Мы никогда не говорили, что он уйдет. Мы завоевываем титулы – это то, чего ждут от нас всех, от главного тренера. Но у нас никогда не возникало вопроса о том, останется ли он в клубе», – сказал Румменигге.

    • Контракт между «Баварией» и Ковачем рассчитан до 2021 года.
    • В первом сезоне во главе мюнхенской команды хорват выиграл Бундеслигу и Кубок Германии.

    Источник: Welt

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